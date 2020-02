Erneuter Fehlalarm: Feuerwehr rückt zu Firma in Degersen aus

Degersen

Weil ein Rauchmelder der Naturkosmetikfirma Laverana Alarm ausgelöst hatte, rückten die Feuerwehren aus Wennigsen und Degersen am Freitagnachmittag in die Straße Am Weingarten in Degersen aus. Als sie eintrafen, hatten sich bereits alle Mitarbeiter vor dem Gebäude versammelt. Als die Feuerwehrmänner das Gebäude kontrollierten, konnten sie jedoch keinen Brand entdecken.

Fehlalarm, der durch die Bauarbeiten im Gebäude ausgelöst wurde – so lautete die Einschätzung des Einsatzleiters Stefan Faßl. Schon nach kurzer Zeit konnten die Mitarbeiter das Gebäude wieder betreten.

Die Feuerwehr rückte mit zwei Fahrzeugen an. Quelle: Lisa Neugebauer

Nicht der erste Fehlalarm bei Laverana

Die Feuerwehrleute waren nicht zum ersten Mal bei Laverana angerückt – es habe schon mehrere Fehlalarme gegeben, sagt Faßl. Einmal wegen des Wasserdampfes der Duschen. „Die Anlage ist noch recht neu, da kommt das schon mal vor“, sagt der Einsatzleiter. Beim Anbringen der Rauchmelder wisse man oft noch nicht, was am Ende genau darunter steht. Da könne dann beispielsweise auch ein Wasserkocher den Alarm auslösen.

Von Lisa Neugebauer