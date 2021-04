Wennigsen

Vor den Osterferien war es ein oft diskutiertes Thema: Schnelltests für Kinder. Wie soll das funktionieren in Schulen und Kindertagesstätten? Gibt es genug für alle? Nach den ersten beiden Wochen zeigt sich nun: In Wennigsen werden bislang gute Erfahrungen gemacht. Dies teilte der Ausschuss für Soziales, Jugend und Integration mit, der am Montagabend in einer Hybridsitzung tagte.

Jedes Kind bekommt zwei Tests pro Woche. Auch in der praktischen Anwendung gebe es gute Erfahrungen, berichtete Jonas Farwig (SPD). Als positive Entwicklung bewertete der Sozialausschuss, dass die Gemeinde kein Corona-Hotspot mehr ist. Aktuell liegt der Inzidenzwert in Wennigsen bei 132,1. Vor drei Wochen hatte er noch weit über der 200er-Marke gelegen und war der höchste in der Region.

Jugendliche sind onlinemüde

Gesprochen wurde im Sozialausschuss auch über ein neues Angebot der Wennigser Jugendpflege, auf das es bisher wenig Resonanz gebe. Über eine Online-Plattform können Jugendliche in der gesamten Region in Kontakt treten. Es handelt sich dabei um ein Projekt der Jugendpflege der Region Hannover. Laut Mitteilung im Sozialausschuss gebe es bislang nur sehr wenige Teilnehmer aus Wennigsen.

Dies bestätigt der Wennigser Jugendpfleger Christoph Knoke auf Nachfrage. Seiner Erfahrung nach habe das einen einfachen Grund: „Die Jugendlichen haben nach ihrem Schultag eine gewisse Online-Müdigkeit. Da haben sie keine Lust, später am Tag gleich in die nächste Videokonferenz zu gehen.“ Um so wichtiger seien deswegen die Angebote mit physischer Präsenz. „Und dafür ist die Nachfrage sehr gut“, sagte Knoke.

Homeschooling im Jugendhaus

So können sich beim sogenannten Buddy-Modell Jugendliche in Kleingruppen zum Spielen oder Quatschen im eigentlich geschlossenen Jugendhaus zu einer bestimmten Zeit anmelden. Das andere Angebot nennt sich Co-Working-Space. Hier erhalten Schüler ab zwölf Jahren stabiles Internet zum Arbeiten, einen Drucker, Scanner und natürlich Computer. Soweit vorhanden, kann der eigene Laptop mitgebracht werden. Videokonferenzen sind möglich, Hilfe der Jugendpfleger vor Ort gibt es auch. Kurzum: Co-Working-Space bietet die Chance, Homeschooling aus dem Jugendhaus zu machen – wenn zu Hause dafür nicht die nötige Ruhe herrscht.

Von Stephan Hartung