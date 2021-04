Wennigsen

Etwas verloren watschelte am Donnerstag eine Entenfamilie über den Edeka-Parkplatz in Wennigsen. Die Supermarktmitarbeiter griffen schnell ein und brachten die gefederten Besucher in Sicherheit. Diese Aktion fand unsere Leserin Angelika Stadie so toll, dass sie direkt ein paar Fotos gemacht hat.

Eine Entenfamilie hat sich am Donnerstag auf den Parkplatz des Edeka-Markts an der Hauptstraße verirrt und wurde kurzerhand von den Mitarbeitern des Markts in Sicherheit gebracht. Quelle: Angelika Stadie

Von Lisa Malecha