Emmaus-Kinder feiern Erntedankfest

Wennigsen

„Wir feiern heute ein Fest“ sangen die Mädchen und Jungen aus vollem Hals im Emmaus-Kindergarten in Wennigsen. Gemeinsam mit ihren Eltern haben die Kleinen am Freitag ein Erntedankfest gefeiert. Die Erzieherinnen Martina Greth und Stephanie Tobschirbel hatten das Fest vorbereitet. Sie breiteten bunte Tücher in einem Kreis aus. Die Farben symbolisierten die Erde, das Wasser und die Sonne. Die Kinder legten Äpfel, Pflaumen, Kürbisse, Gurken, Mohrrüben, Weintrauben und Nüsse im bunten Kreis als Erntegaben ab, die sie von zuhause mitgebracht hatten.

Pastorin Mandy Stark begleitet den Erntedankgottesdienst im Emmaus-Kindergarten. Quelle: Georg Weber

Pastorin Mandy Stark las ein Gedicht vor. Darin findet ein alter Mann in einem großen Baum ein verstecktes Wort. Die Kinder, die gespannt zugehört hatten, fanden das Wort: Danke. Das Fest klang mit dem Erntedanklied „Segne Vater tausend Sterne“ aus. Die Vorschulkinder übernahmen dann den Verkauf von Kaffee und Kuchen im Elterncafé und kassierten jeweils 50 Cent mit einer alten Registrierkasse ab. Die Eltern hatten dazu den selbst gebackenen Kuchen gespendet.

Kita-Leiterin Ortrud Ahrens berichtete, dass sich die 87 Kinder im evangelisch-lutherischen Emmaus-Kindergarten in den vergangenen Tagen intensiv mit dem Thema Erntedank beschäftigt hätten. So wurden Äpfel im Garten des Kindergartens geerntet, Tüten mit Äpfeln angeboten, und es wurde Apfelmus zubereitet.

Die Kinder haben ihre mitgebrachten Erntegaben in einem bunten Tücherkreis abgelegt. Quelle: Georg Weber

Von Georg Weber