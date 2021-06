Bredenbeck

Ins Klubhaus der Sportgemeinschaft (SG) Bredenbeck an der Glück-Auf-Straße ist in der Nacht von Freitag auf Sonnabend eingebrochen worden. Die Täter warfen eine Fensterscheibe ein und verschafften sich so Zutritt. Die Polizei kann noch keine Angaben darüber machen, was gestohlen wurde. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Ronnenberg telefonisch unter (05109) 5170 in Verbindung zu setzen. In der gleichen Nacht sind Unbekannte zwei Orte weiter auch in das Sportheim in Weetzen eingebrochen.

Von Jennifer Krebs