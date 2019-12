Bredenbeck

Einbrecher sind in den vergangenen Tagen in zwei Einfamilienhäuser an der Glück-Auf-Straße und am Reiteranger im Wennigser Ortsteil Bredenbeck eingedrungen. Wie die Polizei berichtete, hebelten die Täter in dem Gebäude an der Glück-Auf-Straße in der Zeit von Heiligabend, 16 Uhr, bis Donnerstag, 11 Uhr, eine Kellertür auf. Anschließend durchsuchten die Einbrecher das gesamte Haus und nahmen laut einer ersten Bilanz Silberbesteck mit.

Einbrecher kommen am Reiteranger durch die Kellertür

Ebenfalls durch die aufgehebelte Kellertür sind die Einbrecher in das Einfamilienhaus am Reiteranger eingedrungen. Laut Polizei wurde auch dort das gesamte Gebäude durchwühlt. Wann der Einbruch begangen wurde und ob die Täter Beute gemacht haben, steht nach Angaben der Ermittler noch nicht fest.

Polizei sucht Zeugen

Das Ronnenberger Polizeikommissariat hofft auf Hinweise von Zeugen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, kann sich unter Telefon (05109) 5170 melden.

Von Andreas Kannegießer