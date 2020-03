Holtensen

Unbekannte Täter sind zwischen Freitag, 17 Uhr, und Sonnabend, 10 Uhr, in ein Einfamilienhaus an der Ostertorstraße in Holtensen eingebrochen. In Abwesenheit der Eigentümerin hebelten sie zunächst die Terrassentür auf und durchsuchten danach mehrere Räume. Mit dem Schmuck der Bewohnerin verschwanden sie wieder. Die Polizei Ronnenberg sucht Zeugen, die in der Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter Telefon (0 51 09) 51 70 zu melden.

Von Sarah Istrefaj