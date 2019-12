Bredenbeck

In der Lilienstraße ist in ein Einfamilienhaus eingebrochen worden. Die Hausbesitzer waren im Urlaub. Das nutzten die Einbrecher aus und stiegen in das Haus ein. Der Einbruch ereignete sich in der Zeit von Mittwoch, 10 Uhr, bis Donnerstag, 11.30 Uhr. Die bislang unbekannten Täter brachen die Terrassentür auf und gelangten so ins Haus. Drinnen durchsuchten sie offenbar alle Räumlichkeiten. Angaben zum Diebesgut und Schadenshöhe liegen noch nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Ronnenberg telefonisch unter (05109) 517115 zu melden.

Von Jennifer Krebs