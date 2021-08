Baustellenkümmerer Host Lahmsen ist ein wichtiger Ansprechpartner während des Umbaus der Wennigser Hauptstraße. Seine Aufgabe ist es, sich um Fragen, Wünsche und Sorgen der Anwohner und der Geschäftsleute zu kümmern. Sein Baustellenbüro befindet sich in der Hauptstraße 11 a. Im Schaufenster und innen über dem Schreibtisch hängen die Pläne aus. Der Bauingenieur will jeder interessierten Person erklären, was wann und wie auf der Hauptstraße passiert. Lahmsen ist unter Telefon (01 76) 13 45 60 61 zu erreichen.