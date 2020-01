Dorfgemeinschaftshaus Bredenbeck bietet erstmals Tanztee an

Bredenbeck

Das Dorfgemeinschaftshauses in Bredenbeck hat sich etwas überlegt, um die Einwohner der Ortschaft aus einer winterlichen Lustlosigkeit zu holen: Erstmals bietet das Team einen Tanztee an, der am Sonntag, 19. Januar, um 17 Uhr stattfindet.

Die Idee dazu hatte Karin Ostermeier aus dem Organisationsteam des Dorfgemeinschaftshauses. Sie sei in der Tanzsparte des Ortsvereins aktiv und habe Lust gehabt, eine Tanzveranstaltung „im großen Stil“ zu organisieren, erzählt Gaby Behr vom Dorfgemeischaftshaus. Mit der Tanzlehrerin Martina Kräher von der Sportgemeinschaft Bredenbeck-Holtensen habe Ostermeier dann auch die passende Unterstützung gefunden.

Alle Altersgruppen sind willkommen – auch ohne Vorkenntnisse

Zu Beginn der zweistündigen Veranstaltung will Kräher den Tanzwilligen eine halbe Stunde lang einige Grundschritte beibringen und Tänze vorstellen. „Die Leute können also ohne viel Vorwissen kommen“, sagt Behr. Im Fokus stehen vor allem Paar- und Standardtänze. „Der Tanztee ist wirklich für jeden etwas, der Lust zum Tanzen hat“, sagt Behr. Willkommen seien außerdem alle Altersgruppen.

„Wir sind ganz gespannt, wie viele Bredenbecker sich für die Veranstaltung interessieren und sich auf das Parkett wagen“, sagt Behr. Bisher sei der Tanztee als einmaliges Angebot im Saal des Dorfgemeinschaftshauses geplant – „wenn der Tanztee gut ankommt, machen wir aber vielleicht auch eine regelmäßige Sache daraus“, sagt die Organisatorin. Das entscheide sich im Nachhinein. „Wir hoffen erst einmal, dass viele Leute kommen und einfach Spaß haben.“

Der Tanztee im Dorfgemeinschaftshaus Bredenbeck, Wennigser Str. 15, findet am Sonntag, 19. Januar, von 17 bis 19 Uhr statt. Das Organisationsteam wird Getränke und Snacks im Saal anbieten. Die Veranstaltung ist kostenlos, das Dorfgemeinschaftshaus bittet aber um Spenden zur Deckung der Unkosten.

Von Lisa Neugebauer