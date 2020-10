Wennigser Mark/Degersen

Diebe haben in der Wennigser Mark und in Degersen Autoteile gestohlen. Sie brachen am Wochenende am Birkenweg in einen BMW auf und entwendeten das Lenkrad samt Airbag. Die Polizei gibt an, dass sich die Tat zwischen Freitagabend und Sonntagmittag ereignet hat. Sie schätzt den Schaden auf rund 2000 Euro.

Außerdem haben Diebe an der Lendorfstraße in Degersen die Abstandssensoren aus einem BMW ausgebaut und mitgenommen. Die Tat ereignete sich zwischen Sonnabend, 19 Uhr, und Sonntag, 9 Uhr. Es entstand dabei ein hoher Schaden von etwa 6000 Euro.

Von Lisa Malecha