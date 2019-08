Wennigsen

Die Wasserballer von Waspo 98 Hannover kommen am Regionsentdecker, am Sonntag, 8. September, in den Wasserpark am Bröhnweg in Wennigsen. Ab 14 Uhr ist nach einem öffentlichen Training ein Spiel im Schwimmerbecken über vier Viertel geplant. Der deutsche Pokalsieger und Vizemeister Waspo 98 wird gegen die Ma...