Ein 16 Meter langes Regenbogen-Banner hängt am Turm der Wennigser Klosterkirche und soll mit seinen leuchtenden Farben ein Zeichen der Hoffnung und Zuversicht in Corona-Zeiten sein. Außerdem bieten die Kirchengemeinden Wennigsen sowie Holtensen-Bredenbeck gemeinsame Andachten zum Mitnehmen an.