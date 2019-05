Wennigsen

„So, Jungs!“, ruft Jacek Dutka unvermittelt. „Wo ist denn der Rest?“ Auf deren Ankommen kann er jetzt nicht warten und schlägt die Klaviertasten an. Sofort herrscht Ruhe im Saal, ein „Ma-Me-Mi-Mo-Mu“ wiederholt sich wieder und wieder. Dutkas „Jungs“, das sind die 17 Sänger vom Deisterchor Wennigsen. Hier, im Großen Saal der Gaststätte Pinkenburg, wo er vor genau 150 Jahren gegründet wurde, bereitet sich der Männergesangsverein nun eifrig auf sein Jubiläumskonzert am 26. Mai vor.

Damit der älteste Verein Wennigsens sich dort auch von seiner besten Seite präsentiert, proben die Männer die knapp 15 Lieder immer wieder, bis jedes Einzelne sitzt. Bereits beim Einsingen merkt der Zuhörer, dass es sich um ein eingespieltes Team handelt: Die Sänger wissen genau, welche Töne Dirigent und Chorleiter Dutka anschlägt.

Volkslieder stehen auf dem Programm

Schließlich hält gebürtige Pole seine Sänger dazu an, sich von ihren Stühlen zu erheben, und schon ist der Raum mit dem Lied „Vom Leinetal zum Deisterrand“ erfüllt. Der Chor befindet sich mitten in der heißen Phase des Probens, an den Wochenenden wird nun zusätzlich geprobt. Volkslieder aus Deutschland und aus dem Ausland, sowie viele weitere fröhliche und auch nachdenkliche Stücke stehen beim Konzert im Klostersaal Wennigsen auf dem Programm. Der Chor bekommt zudem Unterstützung von der Sopranistin Alla Doelle und Monika Swiechowitz am Flügel. Die Moderation wird der Wennigser Arne Torben Voigts vom Norddeutschen Rundfunk führen.

Deisterchor hat 90 Mitglieder

Inzwischen sind auch die letzten Nachzügler eingetroffen. 17 aktive Sänger sind Teil des Deisterchores, 90 Mitglieder gibt es insgesamt. „Sinkende Mitgliederzahlen haben wohl alle Chöre – auch wir“, sagt Sänger Herbert Neumann. Eine Blütephase habe der Chor Ende der 1970er und Anfang der 1980er Jahre gehabt, erinnert sich Vereinsvorsitzender Friedrich Noltemeyer. Damals bestand er aus 72 aktiven Sängern.

„Von Anfang an! Aufstehen!“ ruft Dutka, nachdem er seufzend den Kopf geschüttelt hatte. Die Männerschar folgt seiner Aufforderung, denn mit dem Lied „Razbojnika blagorasumnago“ will es heute zuerst nicht so richtig klappen. Zwischendurch ist auch Dutkas Tenorstimme zu hören, denn der ausgebildete Opernsänger singt das Stück mit dem Chor zusammen im Duett.

Dutka leitet Chor seit 2004

„Er hat hohe Ansprüche an uns, möchte alles akkurat haben“, stellt Neumann in der Pause fest. Davon kann sich der Zuhörer bei der Probe selbst überzeugen: Unsauber gesungene Liedzeilen unterbricht er – und lässt die Sänger sie wiederholen, bis es passt. Auch eine klare Aussprache ist ihm wichtig, schließlich soll das Publikum ja auch den Text verstehen können. Sobald die Männer doch einmal gedanklich abschweifen, ruft er sie mit einem „Jungs!“ wieder zu Konzentration auf – damit sich der Chor am großen Tag von seiner besten Seite präsentiert.

„Heute hatten wir einen eher schwächeren Start“, sagt Neumann. Dass eine Journalistin bei der Probe zuhört, kommt allerdings auch nicht häufig vor – quasi erschwerte Bedingungen. Überhaupt möchten Neumann und Noltemeyer klarstellen, dass beim gemeinsamen Singen der Spaß nicht zu kurz kommt. „Wir pflegen mit unserem Chor die Gemeinschaft“, sagt der Vorsitzende. Dies hat der Verein während seines 150-jährigen Bestehens nie aus den Augen verloren und immer wieder gemeinsame Wanderungen oder Fahrten unternommen. Ganz besonders in Erinnerung geblieben ist den Männern die Fahrt nach Krakau 2006, in die Heimat ihres Chorleiters. Das Konzert einhundert Meter unter der Erde, in der Kapelle eines Besucherbergwerkes, beeindruckt die Sänger noch heute. Seit 2004 leitet Dutka den Deisterchor.

Jubiläumskonzert am Sonntag

In den vergangenen Jahren waren die Auftritte bei den Sommerfesten im Kloster und auch die Weihnachtskonzerte die Höhepunkte im Verlauf des Chorjahres. Trotz des stattlichen Durchschnittsalters von 77 Jahren wollen die Sänger auch in Zukunft auftreten. „Wir machen so lange weiter, bis es nicht mehr geht. Und wir sind stolz, wenn wir unser Jubiläumskonzert gut über die Bühne bringen“, sagt Neumann. „Jungs!“ ruft da Dutka, womit die Pause vorüber ist und wieder die Stimmen der Männer im Saal erklingen.

Das Jubiläumskonzert beginnt am Sonntag, 26. Mai, um 17 Uhr im Klostersaal Wennigsen, Klosteramthof 5. Die Karten kosten 10 Euro, Reservierungen nehmen alle Sänger sowie Herbert Neumann unter Telefon (0 51 03) 25 14 entgegen. An der Abendkasse wird es ebenfalls Karten geben.

Von Elena Everding