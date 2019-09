Degersen feiert erstmals ein Erntefest

Degersen

Unter dem Motto „Wir für Euch“ feiert die Degerser Dorfgemeinschaft erstmals ein Erntefest. Die Premiere soll am Sonnabend, 28. September, von 14 bis 19 Uhr zwischen dem Kindergarten Bullerbü und dem Sprachheilkindergarten über die Bühne gehen. Neun Vereine beteiligen sich an der Organisation.

„Ich bin stolz, dass unsere Vereine, Kindergärten und die Freiwillige Feuerwehr ein gemeinschaftliches Erntefest für alle Degerser Bürger sowie für Gäste organisiert haben. Degersen war und ist stets darauf bedacht, eine möglichst große Gemeinschaft zu sein. Dieses Fest zeigt den großen Gemeinschaftssinn wohl am besten“, sagt Ortsbürgermeister Walter Rasch.

Erntekronen basteln und Kürbissuppe essen

Die Beteiligten haben ein buntes Programm auf die Beine gestellt: Von 15 bis 15.30 Uhr sowie von 17 bis 17.30 Uhr gibt es eine Dreschvorführung der Treckerfreunde. Die Heimatfreunde wollen mit den Besuchern Erntekronen und Türkränze basteln. Die von Siegbert und Sonja Grimm gebundene offizielle Festerntekrone soll ab 18 Uhr auf amerikanische Art versteigert werden. Für musikalische Unterhaltung sorgt von 16 bis 17 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Degersen. Die Jugendfeuerwehr bietet Spiel und Spaß an verschiedenen Stationen an. Herbstliches Basteln steht beim Kindergarten Bullerbü auf dem Programm. Mit einer Hüpfburg und Kinderschminken beteiligt sich der Sprachheilkindergarten an der Premiere. Die Fidelen Degerser bieten Kartoffeldruck an. Ob Kürbissuppe, Kartoffelpuffer mit Apfelmus oder Stockkartoffeln – auch für die Verpflegung ist gesorgt. Alle Vereine steuern außerdem Kaffee und Kuchen bei.

„Wir hoffen auf eine starke Beteiligung“

Für das erste Degerser Erntefest hatte sich Anfang des Jahres ein Festausschuss gegründet, in dem Vertreter der Vereine sitzen. „Es hat viele Gespräche, Sitzungen und Abstimmungen gegeben. Jetzt ist alles in trockenen Tüchern. Das Programm steht. Wir befinden uns im Endspurt“, sagt Rasch. „Die Verantwortlichen haben sich bemüht, ein Fest für Jung und Alt zu organisieren. Nun hoffen wir alle auf eine starke Beteiligung aus der Bevölkerung.“

Die teilnehmenden Vereine tragen das finanzielle Risiko ganz allein. „Ein eventueller Überschuss soll dem Ortsrat nach Rücksprache mit dem Festausschuss zur Verwendung für unseren Ort übergeben werden“, heißt es im Grußwort des Ortsbürgermeisters, in dem er sich bei den Verantwortlichen für ihr Engagement vor und während des Festes bedankt.

