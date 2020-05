Degersen

Ein unbekannter Autofahrer hat am Sonnabendabend in Degersen einen Kleintransporter eines Lieferdienstes angefahren und ist anschließend geflüchtet, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Nach Mitteilung der Polizei ereignete sich der Unfall in der Zeit von 18 bis 18.15 Uhr an der Straße Neuer Hagen. Der Fahrer des Lieferdienstes hatte sein Fahrzeug auf der Straße kurz abgestellt, um Pakete auszuliefern. Als er dann zurückkehrte, stellte er eine Beule und Lackabrieb über der linken Heckleuchte des Lieferfahrzeugs fest. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon (05109) 517115 im Kommissariat in Ronnenberg zu melden.

Von Andreas Kannegießer