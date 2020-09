Degersen

Marvin Freimuth hat es sich in seiner Fahrerkabine bequem gemacht und genießt die freie Sicht auf das Konzertgeschehen: Im Hintergrund spielt die Partyband Dick und Durstig, davor lauschen Besucher an Bierzeltgarnituren der Musik oder plaudern gut gelaunt unter freiem Himmel über dies und das. Tanzen dürfen die Gäste der ersten Treckerkonzert auf dem Sportplatz des SV Degersen jedoch nicht – wegen Corona. „Schade, etwas mehr Leute hätten schon hierher kommen können. Aber auch so ist das Konzert eine schöne Sache“, sagt Freimuth, der mit seinem Trecker extra aus dem 20 Kilometer entfernten Eldagsen nach Degersen gefahren ist.

Starker Regen kurz vor Beginn

Ein kräftiger Platzregen am späten Nachmittag sowie Bedenken wegen möglicher Infektionsgefahren, so vermutet der junge Eldagser, haben viele Menschen von einem Besuch des Konzertes abgehalten. Auch nach Einschätzung von Mitorganisator Dirk Sennholz „hat uns der Regenguss, kurz bevor das Konzert richtig losging, bestimmt 100 Besucher gekostet“. Für rund 500 Personen hatten der SV Degersen und die Treckerfreunde als Veranstalter den Sportplatz vorbereitet – mit 50 Tischen und 100 Bänken im Abstand von mindestens drei Metern.

„So bleibt genügend Platz zwischen den Tischen und Bänken, um die Hygiene- und Abstandsregeln zum Schutz vor Corona einhalten zu können“, erläutert Sennholz. Zudem müssen die Besucher auf dem Gelände einen Mund-Nasen-Schutz tragen, wenn sie ihre Sitzplätze verlassen. Der organisatorische Aufwand für ein Konzert unter Corona-Bedingungen sei enorm. „Aber wir wollten auch ausprobieren, was denn überhaupt möglich ist, nachdem wegen Corona lange Zeit alle Veranstaltungen mit Publikum ausfallen mussten“, betont Petra Liecker von den Treckerfreunden.

20 ehrenamtliche Helfer

Liecker hatte die Idee zu diesem Treckerkonzert entwickelt und den SV Degersen als Mitveranstalter für dieses Pilotprojekt in der Gemeinde Degersen gewonnen. Für maximal 500 Besucher haben 20 ehrenamtliche Helfer den SV-Sportplatz vorbereitet. „Bei dem Wetter rechnen wir jetzt noch mit 250 Gästen. Aber wir haben auf jeden Fall das Beste aus der Situation gemacht“, sagt die Initiatorin.

Weder vom Wetter noch von der Corona-Krise haben sich rund zwei Dutzend Treckerfreunde aus der Region davon abhalten lassen, das Konzert mit ihren zum Teil historischen Fahrzeugen zu besuchen. Am Rand des Sportplatzes standen moderne Schlepper ebenso wie betagte Oldtimer – wie zum Beispiel der 59 Jahre alte Kramer KL 300 von Reinhard Chors aus Barsinghausen. Als Mitglied der Treckerfreunde Degersen habe er gemeinsam mit Heidrun Behner den Sportplatz angesteuert, um das Treckerkonzert zu unterstützen.

„Eine tolle Idee“

„Das ist doch eine tolle Idee, den Leuten nach der langen Corona-Pause wieder eine Veranstaltung mit Livemusik bieten zu wollen. Und viele Besucher kommen bestimmt auch wegen der historischen Trecker“, sagt Chors, der selbst ebenfalls zwischen den Oldies umherschlendert.

Wenige Meter neben dem Kramer steht ein echter Klassiker – ein Lanz Bulldog aus dem Jahr 1948. Eigentümer Ludwig Giesecke aus Leveste erläutert den interessierten Gästen immer wieder die besonderen Eigenschaften seines mehr als 70 Jahre alten und immer noch funktionstüchtigen Fahrzeuges. „Es macht einfach Spaß“, sagt Petra Liecker am Eingang zum Sportgelände – und meint damit sowohl die Trecker als auch das Konzert.

Von Frank Hermann