Eine kalt servierte Gazpacho ist das perfekte Essen für heiße Tage. Mit dem Rezept der Evestorfer Köche schmeckt die Gemüsesuppe so lecker wie in Spanien:

Das Rezept für vier Personen:

500 g Strauchtomaten

1 kleine Gemüsezwiebel

1 Salatgurke

1 Paprikaschote nach Wahl

4 Zehen Knoblauch

1 Chilischote

7 EL Balsamico oder Weißweinessig

3 EL Olivenöl

2 Scheiben Toastbrot

Salz und Pfeffer

1 Pckg. pürierte Tomaten

0,3 Liter Brühe, kalte Zubereitung

Basilikumblätter zur Deko

Das Gemüse putzen und in Stücke schneiden (die Tomaten brauchen nicht geschält zu werden). Alle Zutaten werden im Mixer püriert, das muss ggf.in mehreren Partien geschehen, und zu jeder Partie muss auch etwas von der Brühe gegeben werden. Auch das Toastbrot wird mitpüriert, es dient der Bindung. Am Schluss lässt man das Öl bei laufendem Mixer einfließen. In einer großen Schüssel alles gut verrühren. Wenn man es ganz fein haben will, wird jetzt noch durch ein Sieb passiert.

Für mindestens eine Stunde im Kühlschrank gut durchkühlen lassen. Mit frischem Baguette servieren.

Etwas aufwendiger, dafür mit Pfiff: Ein wenig Tomate, Gurke und Zwiebel fein schneiden und in die Suppe geben. An ganz heißen Tagen kann man aus der Suppe einige Eiswürfel herstellen und vor dem Servieren zur Suppe geben.