Wennigsen/Bredenbeck/Holtensen

Als Folge der Corona-Krise sind die Wennigser Konfirmationen im Frühjahr abgesagt worden, nun holt die evangelische Marien-Petri-Kirchengemeinde die feierliche Einsegnung der Jugendlichen mit mehrmonatiger Verzögerung nach. Hier eine Übersicht:

12. September, 13 Uhr:

Die erste Gruppe von Pastor Carsten Wedemeyer wird am Sonnabend, 12. September, um 13 Uhr Uhr in der Klosterkirche Wennigsen konfirmiert. An diesem Tag werden Mattis Amft, Lennart Kjell Bock, Jette Bullerdiek, Moritz Homeier, Caroline Horton, Lisa Karlibowski, Finja Kruse, Vincent Kuntze, Leonie Müller, Felix Rogge, Nikolas Seidensticker, Jonah Schröder, Pia Sucker, Leonard Vedder und Laurin Wolber konfirmiert.

12. September, 15 Uhr:

Am Sonnabend, 12. September, um 15 Uhr werden dann von Pastor Wedemeyer Leni Bahder, Ida Haller, Nieke Hebach, Anouk Huneke, Phil Kirsten, Tamira Köppen, Lina Kruschak, Ben Lühmann, Finn Mecklenburg, Leif Neuberg, Simon Neumann, Paula Reerink, Lilly Scharrath und Alwin Wilke konfirmiert.

13. September, 9.30 Uhr:

Am Sonntag, 13. September, ist um 9.30 Uhr der Konfirmationsgottesdienst für die Gruppe von Pastorin Mandy Stark in Wennigsen: Elias Arris-Schaal, Mayara Bachelle, Mia Bothe, Jasper Deppe, Helene Dieckmann, Mira Drüge, Kilian Kaufmann, Viktoria Kramer, Lars Kreuzberger, Tim Kreuzberger, Emma Luise Lindemann, Leonard Martin Tribukait, Jonas Alexander Müller, Laura Offenhausen, Nina Offenhausen, Lenie Röttger, Naja Rumberg und Lea Schmüser.

13. September, 10 Uhr:

In Holtensen wird die erste Gruppe von Pastor Wedemeyer und Pastor Marcus Lüdde am Sonntag, 13. September, um 10 Uhr konfirmiert. In dieser Gruppe sind: Marla Faust, Tabea Feuerhake, Emely Gellert, Emily Hellwig, Finn Hoppe, Leon Köhler, Isabell Liebich, Vivien Müller, Steffen Sondermann und Anni Surmann.

13. September, 11.30 Uhr:

Ebenfalls am Sonntag, 13. September, konfirmiert Stark um 11:30 Uhr Lena Binias, Leonie Bollen, Carlos Herwig Garcia, Lukas Kruppa, Tjark Langhorst, Leah Charlotte Peltré, Nela Perau, Emily Schlossarczyk, Fenia Schmidt, Paul Schubert, Marcel Spreen, Nele Sprey, Aydin Wardyn und Oskar Noe Wallat.

Die Gottesdienste werden bei gutem Wetter alle draußen abgehalten und nur bei Regen in die Kirchen verlegt. Die Anzahl der Besucher ist aufgrund der Corona-Bestimmungen stark limitiert, sodass die Gemeinde alle Mitglieder bittet, die Plätze den Angehörigen der Konfirmanden zu überlassen.

Von Lisa Malecha