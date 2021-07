Wennigsen

Wenn am 12. September Kommunalwahlen anstehen, dann wird in Wennigsen auch ein neues Jugendparlament (Jupa) gewählt. 15 junge Menschen aus der Gemeinde kandidieren für die elf Plätze im Jupa.

Die Jugendbürgermeisterin oder der Jugendbürgermeister wird dann bei der ersten Sitzung des neuen Jugendparlaments gewählt. Weitere Informationen zur Wahl stehen auf der Internetseite des Jugendparlaments unter jugendparlament-wennigsen.de bereit. Dort werden bald auch alle Kandidaten ausführlich vorgestellt, bevor am 23. August dann die Briefwahl beginnt.

Das sind die Kandidaten

Richard (17) wurde von einem Freund inspiriert, für das Jupa zu kandidieren. „Je mehr Kontakt ich zum Jugendparlament hatte, desto mehr hatte ich den Eindruck, dass es wichtig und notwendig ist, unserer Generation eine Stimme zu geben.“ Richard will im Jupa helfen, die Gemeinde besser und das Leben für seine Generation schöner zu machen.

Joshua(16) möchte sich im Jugendparlament engagieren, damit jeder Jugendliche in Wennigsen seine Ideen einbringen kann. Er sagt von sich selbst: „Ich bin ein an Demokratie interessierter Mensch, dieses Interesse will ich teilen und nutzen, um die Interessen der Menschen umzusetzen.“

Zur Galerie Diese Jugendlichen möchten sich im Jugendparlament für die Interessen der Wennigser Jugendlichen einsetzen.

Alan(16) kandidiert für das Jugendparlament, weil er sich für Minderheiten einsetzen möchte. Der nonverbale Autist möchte den Jugendlichen eine Stimme verleihen, die keine Stimme haben. Autisten seien kaum in der Öffentlichkeit vertreten, aber auch Minderheiten gehören zur Gesellschaft, betont er.

Yola(15) möchte, dass junge Menschen mehr Gehör finden. Sie würde gern zudem mehr Bewegung in Wennigsen sehen. „Ich bin dafür, dass mehr Menschen das Auto stehen lassen und stattdessen Fahrrad fahren“, sagt sie. Eines ihrer Ziele ist es zudem, mehr Treffpunkte für Jugendliche zu schaffen.

Arne (17) ist bereits seit der vergangenen Wahl Jupa-Mitglied und möchte das auch bleiben. Der 17-Jährige hält die Mitarbeit im Jugendparlament für wichtig und hat zudem in den vergangenen Jahren mitbekommen, dass das Engagement auch noch Spaß macht.

Jakob(16) kandidiert bereits das zweite Mal für das Jugendparlament. Er will sich weiterhin für die Belange der Jugendlichen einsetzen – und nennt als Ansporn für die erneute Kandidatur etwa den Skatepark, der noch nicht freigegeben ist. Zudem habe ihn die Ratsarbeit angesprochen, und er will diese weiterführen.

Lina (17) ist zurzeit schon Jupa-Mitglied. „Ich finde es gut, dass man als Jugendlicher etwas bewegen kann. Wir werden sonst von den Erwachsenen wenig gehört“, sagt sie. Sie möchte sich künftig mit dem Jugendparlament unter anderem für mehr Klima- und Umweltschutz einsetzen.

Hauke (16) kandidiert zum zweiten Mal für das Jugendparlament. Warum man ihn erneut in das Jupa wählen sollte? „Ich traue mir zu, den Interessen der Jugendlichen im Rat eine Stimme zu geben“, sagt der 16-Jährige. Es sei sehr wichtig, dass die Jugend beachtet werde und das Jupa sei die Chance, das zu erreichen. Wichtige Themen sind für ihn Umwelt- und Klimaschutz.

Paul (15) will ins Jugendparlament, um mehr Treffpunkte für Jugendliche zu schaffen. Er wünscht sich Möglichkeiten für Jugendliche, sich auch mal abends nach 20 Uhr zu treffen. Außerdem möchte er gerne Jupa-Partys organisieren und auch neue Sportmöglichkeiten schaffen. „Es gibt viel zu wenige Möglichkeiten, wo man gut trainieren kann“, sagt Paul und spricht sich etwa für einen neuen Basketballplatz in Wennigsen aus.

Elias (14) ist bereits jetzt politisch aktiv – bei Fridays for Future Wennigsen. Durch sein Engagement habe er auch einige Ratssitzungen besucht. „Ich war fasziniert, wie sich das Jugendparlament dort für die Interessen der Jugend starkgemacht hat“, sagt Elias. Daher wolle er nun auch im Jupa mitarbeiten, zumal ihn Kommunalpolitik ohnehin interessiere.

Jasper (14) kandidiert das erste Mal für das Jugendparlament und möchte dadurch vor allem Klima- und Umweltschutz fördern. „Es reicht nicht, wenn man was alleine macht – auch die Politik muss mitmachen“, sagt er. Unter anderem will er sich für die schnelle Umsetzung von Maßnahmen, wie etwa der Schaffung insektenfreundlicher Grünflächen, einsetzen.

Jonas (15) will dafür sorgen, dass das Jugendparlament Wennigsen sein volles Potenzial ausschöpft. „Mit mehr Engagement können wir noch mehr erreichen“, ist er sich sicher. Dann könne Wennigsen zu einem deutlich jugendfreundlicheren Ort gemacht werden.

Hannah(16) möchte durch die Mitarbeit im Jugendparlament noch mehr für Klima- und Umweltschutz tun. „Ich möchte außerdem einen Beitrag dazu leisten, dass sich jeder in Wennigsen willkommen fühlt – egal, welche Herkunft, Hautfarbe, Religion oder Sexualität er oder sie hat.“

Isabell (15) möchte durch die Mitarbeit im Jugendparlament vor allem dafür sorgen, dass es mehr Treffpunkte für Jugendliche gibt. „Wenn man als Jugendlicher aus Wennigsen etwas erleben will, muss man sich ein Ticket kaufen und nach Hannover fahren“, sagt sie. Das solle sich ändern. Unter anderem schlägt sie Jupa-Partys und Veranstaltungen für Jugendliche vor. „Dort kann man Freunde treffen, neue Kontakte knüpfen und einfach zusammen Spaß haben“, sagt sie.

Jakub (15) möchte durch die Arbeit im Jupa etwas Neues ausprobieren. „Es ist für mich eine Möglichkeit der Weiterentwicklung und eine Chance, etwas Sinnvolles zu unternehmen“, sagt er. Zudem möchte er durch das Jupa die Politik und die Entscheidungswege kennenlernen und auch attraktive Freizeitangebote für Jugendliche schaffen.

Von Lisa Malecha