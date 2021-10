Wennigsen

Für das Treffen hat sich Arne Kaiser den Ententeich am Klosteramtshof ausgesucht. „Ich finde es wunderschön hier – idyllisch und ruhig, aber eben doch zentral“, sagt er. Der 17-Jährige ist seit Kurzem der neue Jugendbürgermeister von Wennigsen. Auch vorher war er schon Mitglied im Jugendparlament (Jupa), nun ist er der Chef.

2019 wurde Arne Kaiser zum ersten Mal ins Jupa gewählt, übernahm damals das Amt des Kassenwarts. „Ach, richtig viel zu tun hatte ich nicht“, sagt er und lacht. Ausnahme war eine Fahrt nach Berlin zum Bundestagsabgeordneten Matthias Miersch, da seien einige Belege für Fahrkosten angefallen. Das war es für den Kassenwart auch schon. „Wegen der Corona-Zeit konnten wir ja 2020 keine Party machen.“

„Schönste Kommune der Region“

Arne Kaiser stammt aus Wennigsen. Was ihm besonders gefällt: „Die Nähe zum Deister ist toll. Ich wohne in der schönsten Kommune der Region Hannover.“ Der Schüler besucht die zwölfte Klasse des Matthias-Claudius-Gymnasiums in Gehrden. Seine Schwerpunkte: Deutsch, Politik und Geschichte. 2023 macht er das Abitur. Wie es danach weitergeht, weiß er noch nicht genau. Vielleicht ein Freiwilliges Soziales Jahr, vielleicht Work & Travel in Südamerika – oder ganz klassisch ein Studium. „Ich habe noch Zeit, da mache ich mir keinen Stress“, sagt Kaiser.

Zunächst stehen die Aufgaben als Jugendbürgermeister an. In dieser Funktion ist er der Nachfolger von Ole Hagen, der jetzt für die Grünen im Rat der Gemeinde Wennigsen sitzt. Auch Kaiser kann sich vorstellen, sich später für den Rat aufstellen zu lassen.

Jetzt geht es ihm aber erst einmal darum, die neuen Mitglieder des Jugendparlaments besser kennenzulernen und in Klausurtagungen Strategien festzulegen. Aber auch um die Umsetzung von Themen. Natürlich stünde die Skateranlage weit oben auf der Liste, aber auch ein ganz neues Anliegen. „Ich möchte gern eine Jobbörse einrichten, die sich aber von Plattformen für Praktika und Ausbildungsplätze unterscheidet“, sagt Kaiser. Wennigsens Jugendbürgermeister denkt dabei eher an eine Internetseite, über die kleinere Tätigkeiten vermittelt werden könnten – Rasen mähen oder Einkäufe erledigen zum Beispiel.

Rasantes Hobby: Kanu

Das große Hobby von Arne Kaiser hat mit Wasser zu tun. Er ist seit fünf Jahren Mitglied im Kanu-Sport-Club Hannover (KSC). Die Übungseinheiten des KSC finden auf Ihme und Leine statt, manchmal auch auf einer künstlichen Anlage in Hildesheim. Im Sommer geht es auch schon mal auf echte Wildwasserbahnen in Frankreich und Österreich.

Dagegen ist der Teich in Wennigsen ein ziemlich ruhiges Gewässer. Still, hier und da schnattern ein paar Enten. „Mit zwölf war ich sogar mal in dem Teich drin.“ Aber doch nicht etwa zum Baden oder mit dem Kanu? Arne Kaiser lacht. „Nein, das nicht.“ Damals habe er mit einem Freund mit einem Ball gespielt, erinnert er sich. „Und ich habe den Ball nicht gefangen, also musste ich rein – knietief.“ Auch in diesem Zusammenhang ist Wennigsen noch schöner und lebenswerter geworden. „Damals war das Wasser noch dreckig. Heute ist es durch die Wasserpumpe viel sauberer.“ Keine Frage also, dass der Ententeich die richtige Wahl war als Treffpunkt.

Von Stephan Hartung