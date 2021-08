Wennigsen

Peter Armbrust sitzt am Tisch im Wohnzimmer. Seine Frau Christina Müller-Matysiak neben ihm. Er berichtet zurückhaltend von seinem Werdegang, seinem Studium, den Stationen in seinem Leben. Bereits mit 15 Jahren habe er großes Interesse an Politik entwickelt, erinnert sich der 54-jährige CDU-Bürgermeisterkandidat. „Es waren damals bewegte Zeiten“, sagt er. Dieses Interesse habe nie nachgelassen. Und doch sei er immer in der Lage gewesen, auch andere Standpunkte nicht nur zu hören, sondern sie zu akzeptieren, darüber zu sprechen, sie gegebenenfalls anzunehmen. Das sei seine größte Stärke.

Gerade was die Beziehung zu seiner Frau angeht, sei das eine besonders wichtige Fähigkeit gewesen. Denn diese sei eher „links-grün“ gewesen, als die zwei sich in Hannover an der Uni kennenlernten. „Ich dachte erst, was ist das denn für einer“, erinnert sie sich. Doch dann habe sie schnell ihre Meinung geändert, sei sehr beeindruckt gewesen, was der junge Jurist so alles auf dem Kasten hatte. „Und so haben wir uns verliebt“, erzählen die beiden und schauen sich lächelnd an. Das Paar teilt sich die Hausarbeit, die Gartenarbeit, gekocht wird abwechselnd oder gemeinsam.

Peter Armbrust und seine Ehefrau Christina Müller-Matysiak schauen durch alte Fotoalben. Quelle: Janna Silinger

Und nach wie vor spielt die Politik in ihrer Beziehung eine wichtige Rolle. Trotz unterschiedlicher Parteien stimmen die beiden in den wichtigsten Punkten überein. „Wir haben ein ähnliches Demokratieverständnis und gemeinsame Grundüberzeugungen“, sagt Armbrust. Auch die Interessen überschneiden sich zu einem Großteil.

Spanien und der Süden

Gerne reisen sie nach Spanien, sie mögen den Süden, die Wärme, erzählen sie. Im Haus laufe in der Regel ein spanischer Radiosender. „Im Auto höre ich dann aber auch NDR2“, sagt Armbrust. Einen ausgefeilten Musikgeschmack habe er jedoch nicht. „Früher habe ich viel die Beatles oder Police gehört“, erzählt er. Und Theater habe er gespielt. Doch dafür habe er irgendwann einfach keine Zeit mehr gehabt. Doch eins bleibt. Sein liebstes Hobby: das Lesen, das stehe an erster Stelle. Die Bücher, die der 54-Jährige liest, dürfen auch mal auf Italienisch sein. „Ich verstehe die Sprache ganz gut“, sagt Armbrust. Das Lesen übt.

Peter Armbrust bei seiner Einschulung. Quelle: Janna Silinger

Um eine Sprache zu lernen, eigneten sich auch Comics ganz gut. „Weil dann sogar Bilder mit dabei sind“, sagt Armbrust. In seinem Wohnzimmer steht Donald Duck aus Lego, gehäkelt, als Badeente. Ein kleine Vitrine gefüllt mit Figuren der bekannten Ente. „Paperino heißt der auf italienisch“, erklärt Armbrust lächelnd.

Im Sinne der Nachhaltigkeit

Seine Frau blättert in einem Album voller Fotos, Zeitungsartikel und alter Erinnerungen. Er habe als Junge eher das alte Wissenschaftsmagazin PM gelesen als die Bravo, sagt sie. Und noch heute sei es ein Highlight für ihren Mann, wenn das Computermagazin c’t einmal im Monat erscheint.

Armbrust ist ein Tüftler. „Wenn mal etwas kaputt geht, wird solange daran rumgeschraubt, bis es wieder funktioniert“, verrät seine Frau. „Wir mögen es nicht, immer alles neu zu kaufen“, sagt Armbrust. Nachhaltigkeit spiele eine wichtige Rolle. „Wir haben eine Photovoltaikanlage auf dem Dach und eine Regenwasserzisterne“, erzählt er. Jedoch sei er nicht gänzlich der Meinung, dass solche Anschaffungen obligatorisch sein müssen – zumindest nicht im privaten oder im gewerblichen Bereich. „Was die öffentlichen Liegenschaften betrifft, sollte das hingegen Standard sein“, findet er.

„Ich möchte die Verwaltung stärken“

Er bewege sich zwar viel im Auto, besuche mit seiner Frau den Sohn und die drei Monate alte Enkeltochter in Hannover-Linden, doch komme auch immer mehr in den Genuss, sich mit dem Fahrrad fortzubewegen. „Früher ging das nicht so gut, weil wir bis vor Kurzem einen Hund hatten“, erzählt er. Das Tier habe einen ausgeprägten Jagdinstinkt gehabt, weshalb Armbrust und seine Frau mit „Hidalgo“ nur zu Fuß unterwegs waren.

Viel habe er sich in den vergangenen sieben Jahren mit Flüchtlingshilfe befasst. „Wir haben 2014 ein Seminar zu Integrationslotsen gemacht“, sagt Armbrust. Weiterhin ist er seit vielen Jahren ehrenamtlich in der Kirche aktiv. „Ich war lange im Vorstand der Marien-Petri-Gemeinde in Wennigsen“, erzählt er. Bis vor kurzem war er dort Vorsitzender. Er zog sich ein wenig zurück, um sich noch mehr auf die Lokalpolitik zu konzentrieren.

Peter Armbrust vor seiner Haustür: Dort liegen viele bunt bemalte Steine, die seine Frau sammelt. Quelle: Janna Silinger

„Ich möchte die Verwaltung einfach gut aufstellen“, sagt Armbrust. Da gehe es momentan drunter und drüber, findet er, ohne Details nennen zu wollen. Die Seniorenarbeit müsse gestärkt, Barrierefreiheit vorangebracht und Kitas und Schulen auf Vordermann gebracht werden. Auch das Gewerbe gelte es zu unterstützen und die Verkehrssicherheit müsse verbessert werden. Selbstverständlich spiele auch der Umweltschutz eine Rolle. Was davon seiner Meinung nach als erstes angeschoben werden sollte? Das könne er so nicht sagen. Es seien alles wichtige Punkte. Das eine große Thema gibt es für Armbrust so nicht.

Mit ihm als Bürgermeister könne Wennigsen besser werden, ist der CDU-Kandidat überzeugt. Das wolle er auch in den kommenden Wochen noch in Gesprächen mit den Bürgerinnen und Bürgern verdeutlichen. Er sei hier, er kenne sich aus, er höre sich gerne die Anliegen der Menschen an. Armbrust ist guter Dinge, auch wenn er sich bescheiden zeigt. Und vor allem könne er vermitteln, was bei so „unübersichtlichen Mehrheitsverhältnissen“ wie in Wennigsen besonders wichtig sei.

Zur Person Peter Armbrust (54) ist gebürtiger Wennigser. Nur während des Studiums und kurz danach hat er in Hannover und eine Weile in Halle gelebt. Doch schnell hatte es ihn dann wieder in seine Heimatstadt an den Deister verschlagen. Nach dem Abitur, das er in Gehrden gemacht hat, fing Armbrust an, in Hannover Rechtswissenschaften zu studieren. Er absolvierte das Studium, das Referendariat und arbeitete als wissenschaftlicher Assistent im Öffentlichen Recht. Von 2008 bis 2017 war er schließlich als selbstständiger Rechtsanwalt vorwiegend im Verwaltungsrecht, Zivilrecht und Arbeitsrecht tätig. In Verwaltungsrecht und Vergaberecht hat er die Fachanwaltsausbildung absolviert. Seit 2017 ist er Justiziar der Stadt Peine. Politisch aktiv ist Armbrust bereits seit seinem 15. Lebensjahr. Damals trat er in die Junge Union ein. Seit 1984 ist er Mitglied der CDU. Von 1986 bis 1991 und seit 2001 gehört er dem Rat der Gemeinde Wennigsen an. In der letzten Ratsperiode hatte er das Amt des Ratsvorsitzenden inne. Momentan ist er Vorsitzender der CDU-Fraktion.

Das Ehrenamt muss mehr gefördert werden Warum sind Sie für das Bürgermeisteramt qualifiziert? Ich bringe langjährige fachliche und berufliche Kenntnisse und Erfahrungen aus Kommunalverwaltung und -politik mit, unter anderem im Verwaltungs- und Vergaberecht und habe Interesse und Offenheit für Neues und Entwicklungen, zum Beispiel im Klimaschutz oder IT-Technik. Es ist mir wichtig, nahe an den Menschen zu sein und ich habe Freude, mich in der Gemeinschaft zu engagieren. Meine persönlichen Fähigkeiten, gegenseitige Positionen und Akteure zusammenzuführen und die Potenziale (wieder) hervorzubringen, sind für die Führung der Gemeindeverwaltung und für eine Zusammenarbeit mit Rat und Ortsräten nützlich. Was fehlt in Ihrer Gemeinde? Die Förderung und Wiederbelebung von Eigeninitiative und ehrenamtlichen Aktivitäten, zum Beispiel in der Seniorenarbeit, die Unterstützung durch flankierende Infrastruktur von Vereinen und in der Kinderbetreuung sind Lücken, die von der Verwaltung bearbeitet werden sollen. Die Verbesserung der Arbeitszufriedenheit in der Verwaltung ist ein wichtiger Schritt, auch die Förderung von vorhandenem und neuem Gewerbe. Im Klimaschutz müssen die erarbeiteten Ansätze umgesetzt werden. Mein Herzensprojekt für Wennigsen ist ...? Ein spezielles Herzensprojekt gibt es für mich derzeit nicht. Ich möchte Wennigsen in eine Zukunft führen, die eine hohe und verantwortungsvolle Lebensqualität auch für zukünftige Generationen hat. Es gibt jedoch Aufgaben, die besonders dringend sind wie Verkehrssicherheit, Kinderbetreuung, Schulsanierung und Klimaschutz. Mir ist es wichtig, das Zusammenleben und die Lebensumstände in Wennigsen zu fördern, sodass die Menschen auch in Zukunft gerne in Wennigsen leben und sich hier als Teil der Gemeinschaft zu Hause fühlen.

Von Janna Silinger