Wennigsen

Langeweile sollte in diesen Sommerferien bei Kindern in Wennigsen nicht aufkommen: Dem Team der Jugendpflege Wennigsen ist es mit Unterstützung vieler Vereine, Gruppen und Personen gelungen, in diesem Jahr wieder ein umfangreiches Ferienprogramm für die Kinder in Wennigsen zu organisieren.

„Insbesondere nach dem Lockdown ist es für Kinder und Jugendliche wichtig, ihnen gemeinsame Erlebnisse mit Bewegung zu bieten. Wir freuen uns sehr darüber, dass wir von so vielen Vereinen dabei unterstützt werden, eine Reihe solcher Angebote für Kinder in den Ferien auf die Beine zu stellen“, sagt Mounir Abou Zaki vom Team der Jugendpflege.

Anmeldungen online möglich

Neben dem Ferienbetreuungsangebot „Ferien ohne Koffer“ stehen über 53 verschiedene Tagesaktionen auf dem Sommerferienprogramm. Viele kreative Angebote wie Filzen, Buchbinden oder Töpfern stehen den Kindern dabei zu Auswahl. Außerdem werden verschiedene erlebnisorientierte Angebote wie Geocaching, Nerfbattle oder ein Besuch bei den Bienen angeboten. Das gesamte Programm finden Interessierte unter www.jugendpflege-wennigsen.de/ferienprogramm . Dort sind auch Anmeldungen möglich.

Kinder werden zu Naturforschern

Die Naturfreundejugend lädt zudem zur Ferienfreizeit in die Finnhütte Wennigsen ein. Von Montag bis Freitag, 26. bis 30. Juli, können Acht- bis Zwölfjährige vieles in der Natur entdecken. Welche Tiere leben in den Flüssen und Bächen und welche Pflanzen wachsen in der Umgebung? Um Antworten auf diese und viele weitere Fragen zu finden, beschäftigen sich die Kinder dieses Jahr als Naturforscherinnen und Naturforscher ganz intensiv mit der Umwelt. Dabei sollen vielseitige Freizeitangebote jedoch nicht zu kurz kommen. Hier sind ein Ausflug ins Naturfreibad Wennigsen, Tischtennis und Fußball sowie entspannte Abende am Lagerfeuer geplant.

Das sind die Termine für die ersten Ferientage:

Kiko Karate Wennigsen lädt alle Sechs- bis 16-Jährigen zu Karate und Selbstverteidigung für Anfänger (22. Juli) ein.

Die TA WingTsun Kampfkunstschule bietet am Donnerstag, 22. Juli, einen Selbstbehauptungskurs für Kinder von acht bis elf Jahren an.

Die Gemeindebücherei Bredenbeck bietet am Freitag, 23. Juli, einen Bücherflohmarkt für alle Interessierten an. Kinder können hier ihre Bücher zum Verkaufen, Tauschen oder Verschenken anbieten.

Am Montag, 26. Juli, können Kinder im Dorfgemeinschaftshaus Evestorf Stoffe – etwa ein mitgebrachtes helles T-Shirt - mit Batik-Technik färben. Dazu gibt es Infos, wie Baumwolle wächst und verarbeitet wird.

Von Lisa Malecha