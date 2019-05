Wennigsen

Die DLRG Ortsgruppe Wennigsen sucht zum 1. August beziehungsweise zum 1. September noch neue Bufdis. „Um unser erfolgreiches Bufdi-Projekt auch in Zukunft fortzusetzen sind wir schon jetzt auf der Suche nach neuen jungen Menschen die einen Freiwilligendienst bei uns absolvieren wollen“, sagt Vorsitzender Martin Dankert.

Gesucht werden zu Anfang August oder zu Anfang September zwei Bundesfreiwilligendienstler zur Unterstützung der Kooperation mit der Grundschule Wennigsen und dem Hannah-Arendt-Gymnasium. Das Aufgabenfeld umfasst neben der Unterstützung der Schulen im Bereich Schulschwmmen im Sportunterricht, die Unterstützung des Schwimmtrainings mehrerer Schwimmvereine in der nahen Umgebung, sowie die Unterstützung von Kinder- und Jugendangeboten in den Schulferien –wie etwa das Angebot "Ferien ohne Koffer" im Wasserpark Wennigsen. „Während der Dienstzeit bieten wir umfassende Ausbildung und Qualifikation in den Fachbereichen der DLRG“, sagt Dankert.

Bei Interesse gibt es weitere Informationen bei Martin Dankert per E-Mail an info@wennigsen.dlrg.de.

Von Lisa Malecha