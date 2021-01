Bredenbeck

Das Land fördert das neue Soziokulturprojekt vom Bredenbecker Theater zwischen den Dörfern mit insgesamt 26.000 Euro. Der Arbeitstitel: „ Schiss“. „Es geht um das, was uns Angst macht“, sagt die künstlerische Leiterin des Theaters, Noa Wessel. Das sei ein großes Thema gerade jetzt in der Corona-Zeit. Geplant sind Schreibwerkstätten für Kinder, aber auch für Erwachsene, die später in einer Ausstellung zusammenlaufen sollen. Auch Lesungen seien vorstellbar, sagt Wessel. Und am Ende soll auch eine neue Theaterproduktion für Kinder daraus entstehen.

Keine Vorstellungen mehr seit März

Die Corona-Krise trifft das kleine freie Theater aus Bredenbeck schwer. Im März 2020 wurde zuletzt gespielt. Dann kam der erste Lockdown. „Unsere Tourneen sind ausgefallen. Alle Vorstellungen, die wir nicht spielen konnten, wurden auf 2021 und 2022 verschoben“, erzählt Theatermacherin Wessel. Sicherlich, sagt sie, im Sommer habe es eine kurze Phase gegeben, wo man wieder vor Publikum hätte spielen dürfen. Doch das Bredenbecker Theater zwischen den Dörfern ist ein Gastspieltheater. „Und dann hängen solche Termine halt nicht nur an uns“, sagt Wessel.

Jonas Vietzke (links) und Noa Wessel bei den Proben zu „Yggdrasil“. Quelle: privat

„Theater geht nicht ohne Publikum“

Aber geprobt werden konnte. Die neueste Inszenierung des Theaters zwischen den Dörfern – „Yggdrasil“, eine Geschichte aus der Edda – ist deswegen längst fertig. „Premiere sollte eigentlich am 1. November sein“, sagt Wessel. Doch dann kam der zweite Lockdown. Die Generalprobe wurde aufgezeichnet. „Das war irgendwie surreal“, sagt Wessel. Und überhaupt: Onlineformate – das sei ja alles ganz schön und gut. Aber in der Theaterarbeit am Ende dann doch unbefriedigend, sagt die Schauspielerin und Regisseurin. Sie findet: „Theater fängt erst wirklich an zu leben mit Publikum.“ Doch etwas Gutes habe die coronabedingte Pause: Man gewinnt Zeit, um neue Projekte zu entwerfen.

Das neue soziokulturelle Projekt, für welches jetzt die ersten Gelder vom Land bewilligt wurden, wird wohl eine Jahresaktion werden. Zum einen gibt es 6000 Euro vom Landesverband Soziokultur, zum anderen gibt das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur 20.000 Euro zu dem Projekt dazu. „Damit stehen zwei Drittel der Finanzierung des Projekts“, sagt Wessel. Weitere Fördergelder für „ Schiss“ stehen noch aus.

Und ja, sagt Noa Wessel, das Projekt sei ganz klar eine Reaktion auf Corona. Was macht mir Angst und Sorgen? Und wie lässt sich eine gewisse Resilienz entwickeln, eine Stärke in der Krise? Darum soll es in den Schreibwerkstätten gehen, die das Theater aus Bredenbeck einerseits für Kinder im Grundschulalter („vielleicht noch fünfte Klasse“) und andererseits für Erwachsene jenseits des Arbeitslebens anbieten will. Welche Erfahrungen teilen sie? Dieser Dialog werde sicherlich spannend werden, sagt Wessel. Dabei erwartet sie keineswegs persönliche Offenbarungen, aber durchaus eine Auseinandersetzung mit Alltagserfahrungen. Ausgedachte Geschichten – aber lebensecht und ganz konkret.

Von Jennifer Krebs