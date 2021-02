Holtensen

Reisebüroinhaber Uwe Filter will nichts beschönigen: „Wir wissen nicht, ob wir 2021 überleben!" Anlässlich des Besuchs des Bundesvorsitzenden der Jungen Union, Tilman Kuban aus Barsinghausen, der bei der nächsten Bundestagswahl für die CDU antreten will, haben die Betriebe in Holtensen ein düsteres Bild gezeichnet. Egal ob Gastronomie, Handel oder Reisebüro: Allen geht es schlecht, und Corona-Hilfen werden zu langsam gezahlt.

Musste zehn Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken: Reisebürochef Uwe Filter. Quelle: Jennifer Krebs

Für die Reisebranche sei 2020 ein Katastrophenjahr gewesen „Wir waren ein stabiles Unternehmen“, sagte Reisebürochef Filter. Seit März 2020 aber habe sein Reisebüro eine Stornierung nach der anderen bearbeitet, ohne einen einzigen Cent Geld zu verdienen. Filter spricht von 8000 Vorgängen. Die zehn Mitarbeiter von Ferientraum Reisen sind in Kurzarbeit. Der Chef hofft, dass Reisen im Sommer und Herbst wieder möglich sein werden. Für Fernreisen im Winter sehe er allerdings schwarz.

Musste trotz Hygienekonzept schließen: Holzmüller-Geschäftsführer Olaf Müller. Quelle: Jennifer Krebs

Online aussuchen und vor Ort abholen: Ganz langsam käme das Click-and-collect-System bei Holzmüller in Gang. Geschäftsführer Olaf Müller, der neben Bodenbelägen und Zäunen auch Gartenmöbel, Spielgeräte und Lacke im Sortiment hat, ist manchmal verbittert. Ein gutes Hygienekonzept war ausgearbeitet. Die Verkaufsräume seien groß genug, damit Kunden genügend Abstand halten können.Trotzdem musste er schließen. Auch die Überbrückungshilfen bräuchten zu lange, kritisierte Müller. Selbst die Steuerberater hätten Probleme, beim Einreichen der Anträge mit den Gesetzesänderungen zurecht zu kommen. Diese Beschwerde will Kuban im Bundeswirtschaftsministerium ansprechen, damit insbesondere kleinere Betriebe durch die Krise kommen.

Arbeitet jetzt bei Edeka: Caterer Manuel Herrmann. Quelle: Jennifer Krebs

Caterer arbeitet jetzt im Supermarkt

45 Minijobber auf 450-Euro-Basis beschäftigte Manuel Herrmann mit seinem Catering-Service vor dem ersten Lockdown. Da Minijobber keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld haben, musste er seine Leute entlassen. Glücklicherweise konnte Herrmann einen Vertrag mit Edeka Ladage schließen, der seine Mitarbeiter nun bei sich beschäftigt, solange die Krise noch nicht vorbei ist. Damit überhaupt etwas Geld in die Kasse kommt, hat auch er selbst bei Edeka angefangen und arbeitet jetzt in der Fleischabteilung in Gehrden.

Er habe vergeblich versucht, mit Gerichten zum Mitnehmen Kunden zu gewinnen. „Wir haben es versucht, das funktioniert hier auf dem Land aber nicht“, sagt Caterer Herrmann, der auch die Gaststätte am Sportplatz und das Dorfgemeinschaftshaus in Holtensen gepachtet hat. Maschinen und Geräte, die ungenutzt herumstehen, gingen kaputt, weil sich Dichtungen und Siebe zusetzen. Reparaturen hätten ihn bereits 8000 Euro gekostet, sagt Herrmann. Auch 2021 hat er im Grunde genommen abgeschrieben. Private Feiern bei ihm seien inzwischen bis in den September hinein abgesagt. „Wenn es gut läuft, schaffen wir vielleicht Weihnachtsfeiern“, sagte Kuban, den Holtensens CDU-Vorsitzender Martin Sondermann nach Holtensen eingeladen hatte.

Zu Besuch bei Unternehmern: Der JU-Bundesvorsitzende Tilman Kuban. Quelle: Jennifer Krebs

Vermietung von Wohnmobilen läuft gut

Doch Not macht auch erfinderisch. Reisebürobesitzer Filter vermietet und verkauft nun auch Wohnmobile und bietet sogar spezielle Camper für Reisen mit Hund an, das Waumobil. Die Buchungszahlen seien gut, berichtet er. In Corona-Zeiten würden Urlauber gern mit dem Wohnmobil verreisen.

Und Gastronom Herrmann möchte sein Equipment verleihen – für kleinere Familienfeiern zu Hause, die im Sommer vielleicht wieder möglich sein werden, sagt er. Er habe Geschirr, Besteck, Gläser, Bierzeltgarnituren und Zelte im Angebot.

