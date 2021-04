Wennigsen

Bei einer Mitgliederversammlung am Mittwochabend hat der CDU-Gemeindeverband Wennigsen Peter Armbrust mit großer Mehrheit zum Bürgermeisterkandidaten gewählt. 15 der 16 Anwesenden gaben Armbrust ihre Zustimmung, lediglich eine Person stimmte gegen Armbrust als Kandidaten. Der 54-jährige Jurist und Vorsitzende der Wennigser CDU-Ratsfraktion bedankte sich für das Vertrauen seiner Parteikollegen.

Der Bürgermeisterkandidat der CDU ist für alle Wennigserinnen und Wennigser unter anderem per E-Mail an armbrust@juranet.de erreichbar. Zudem können Bürgerinnen und Bürger ihn unter Telefon (01 77) 4 73 47 13 erreichen.

„Wir haben in Wennigsen einiges zu tun, und ich fühle mich der Aufgabe gewachsen“, betonte Armbrust nach der Wahl. Unter anderem stehe in den Bereichen Schulen und Kitas einiges an, sagte er. Aber auch die Wirtschaftsförderung sei ihm ein wichtiges Anliegen.

Von Lisa Malecha