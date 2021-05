Wennigsen

Bald darf wieder Wasser rein: Der undichte Jünglingsbrunnen vor dem Kloster und dem Johanniterhaus in Wennigsen wird saniert. Exakt 2005 Euro haben die Wennigser Bürger dafür gespendet. „Innerhalb von zwei Wochen hatten wir das Geld zusammen“, sagt der Vorsitzende des Verkehrs- und Verschönerungsvereins (VVV), Carsten Mehlhop, erfreut. Vor vier Wochen hatte der Verein einen Spendenaufruf gestartet und war angenehm überrascht von der schnellen finanziellen Unterstützung. Auch Wennigsens stellvertretende Bürgermeisterin Gun Wittrien betont: Insbesondere in Zeiten von Corona sei eine derart große Spendenbereitschaft nicht selbstverständlich.

Ein Glücksbrunnen?

Der Jünglingsbrunnen am Kloster ist ein Wennigser Wahrzeichen. Viele sehen in ihm offenbar sogar einen Wunschbrunnen, der Glück bringt, wenn man Geld hineinwirft. Mitarbeiter des gemeindeeigenen Bauhofs machen den Brunnen regelmäßig sauber und lassen dann das schmutzige Wasser ab. Dabei seien schon etliche Cent-Stücke, sogar Euro-Münzen gefunden worden, erzählt Bauhofleiter Steffen Kohlmorgen. Nächstes Jahr wird der Jünglingsbrunnen 50 – am 18. November 1972 war er enthüllt worden. Die Plastik von Bildhauer Adolf Sötebier war seinerzeit ein Tabubruch, viele Wennigser waren entrüstet über so viel Freizügigkeit, wie sie die Jünglingsfigur auf dem Brunnen zeigt.

Der Bauhof hat schon angefangen, die poröse Beschichtung zu entfernen. Quelle: Jennifer Krebs

Die alte Umrandung des Jünglingsbrunnens hat der Bauhof bereits abgenommen. Der Brunnen muss nun einmal grundlegend überarbeitet und abgedichtet werden; der Sockel wird stabilisiert und die Steineinfassung erneuert. Die alte Beschichtung hat fast 15 Jahre gehalten. Das sei schon gut, meint Bauhofchef Kohlmorgen. Nun ist die alte Isolierschicht porös, sodass sich schon viele Blasen gebildet hatten. An einigen Stellen ist sie auch aufgeplatzt. Das Becken wird jetzt neu verputzt, dann folgt eine neue Grundierung, danach wird eine spezielle Zwei-Komponenten-Beschichtung aufgetragen. In zwei bis drei Wochen sollen die Arbeiten erledigt sein.

Von Jennifer Krebs