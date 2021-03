Wennigsen

Die öffentlichen politischen Sitzungen in Wennigsen werden jetzt auch im Internet übertragen. Dies hat der Rat der Gemeinde in seiner jüngsten Sitzung beschlossen und die Hauptsatzung entsprechend angepasst, nachdem dieser Beschluss im schriftlichen Umlaufverfahren vor einigen Wochen schiefgegangen war.

Sitzungen werden live gestreamt

Die Satzung muss formal geändert werden, um die rechtliche Voraussetzung für das Streaming der Ausschusssitzungen zu schaffen. Bisher war es so, dass nur die Ratsmitglieder in ihren heimischen vier Wänden sitzen und sich per Videokonferenz zuschalten konnten – die Öffentlichkeit und auch Medienvertreter nicht. Künftig werden die Sitzungen per Livestream übertragen und die Bürgerinnen und Bürger können sich einloggen. Dafür nutzt die Verwaltung das Videoportal Vimeo, mit dem die Gemeinde bei Testdurchläufen mit dem Jugendparlament und der Arbeitsgruppe Hauptstraße bereits gute Erfahrungen gemacht hat.

Bürger können Chat nutzen

„Die Bürger können dann über einen Link auf der Internetseite der Gemeinde Wennigsen bei den Sitzungen zusehen“, teilt die Teamleiterin im Rathaus für innere Organisation, Michelle Plath, auf Nachfrage mit. Das funktioniert über jeden gängigen Internetbrowser auch auf mobilen Geräten wie Smartphones und Tablets. Anders als bei GoToMeeting, über das die Fraktionsmitglieder per Videokonferenz teilnehmen, können die Bürger dann in den Sitzungen aber nur zuhören und sich nicht aktiv zuschalten. Sie können allerdings einen Chat nutzen, um Nachrichten und Fragen loszuwerden. Die Kommentare würden dann in den Sitzungen vorgelesen, sagt Plath.

Neue E-Mail-Adresse für Fragen

Fragen von Bürgern, so die Gemeindemitarbeiterin, können im Vorfeld einer Sitzung auch per E-Mail an die Gemeinde geschickt werden. Die Verwaltung hat dafür die E-Mail-Adresse sitzungsfragen@wennigsen.de eingerichtet.

Von Jennifer Krebs