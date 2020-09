Wennigsen

Irmelin Heiseke streicht behutsam über den Goldschnitt am Buchblock eines kleinen Kalenders. „Das will ich bald lernen“, sagt sie. Es gebe immer noch viele Techniken in der Buchbinderei, die sie ausprobieren möchte. Auch wenn Heiseke bereits seit 25 Jahren diesem Kunsthandwerk nachgeht – und seit März im Atelier des Spritzenhauses eine Arbeitsstätte hat – ausgelernt habe man nie, ist sie überzeugt.

Eigentlich ist Heiseke Gambistin. Gambe ist ein Streichinstrument, das auch als Knie-, Bein- oder Schoßgeige bekannt ist. Nachdem Heiseke in Nienburg ihr Abitur gemacht hatte, studierte sie in Hannnover Musik. Und bis heute geht sie dieser hauptberuflich nach. Doch irgendwann hatte sie Lust bekommen, sich zusätzlich dem Kunsthandwerk zu widmen. Das würde vielen Musikern so ergehen, sagt sie. „Die haben oft auch eine starke Leidenschaft zu anderen Kunstformen“, vermutet sie und zeigt auf eine Vitrine, in der Schmuck liegt. Die Künstlerin, die diesen geschaffen hat, sei auch Gambistin und Geigerin.

Heiseke arbeitet seit März im Atelier

„Ich habe über Keramik nachgedacht“, erzählt Heiseke. Doch als Musikerin müsse sie auf ihre Hände achten, die in diesem Handwerk sehr strapaziert würden, weshalb sie sich letzten Endes für die Buchbinderei entschieden habe. In der Ecke vor dem Atelier hat sie seit März ihre kleine Dauerausstellung. Dort können Besucher verschiedene Kästchen und Schachteln finden, in unterschiedlichen Größen und mit verschiedensten Mustern beklebt, liebevoll und sauber verarbeitet. Einige der Papiere habe Heiseke selbst so gestaltet. „Ich habe zum Beispiel marmoriert“, sagt sie. Andere Muster hätte sie gekauft, eines habe ihr eine Freundin aus Japan mitgebracht.

Dann deutet sie auf Mappen, die beispielsweise als Notiz- und Tagebücher genutzt werden könnten. Auch die habe sie alle in aufwendiger Handarbeit hergestellt. „Ich kann auch Bücher reparieren“, sagt Heiseke. Wobei sie deutlich macht, dass sie da mitunter an ihre Grenzen stoße. „Ich muss mir das erst mal anschauen. Wenn ich mir das nicht zutraue, sage ich das ehrlich.“

Irmelin Heiseke stellt insbesondere Mappen und Kästen aus. Quelle: Janna Silinger

Künsterlin Heiseke hatte immer eine Verbindung zu Wennigsen

Die Arbeit im Atelier gefällt ihr sehr gut. Besonders den Kontakt zu Kunden und anderen Künstlern schätzt sie. Doch auch zu Hause in Hemmingen habe sie die Möglichkeit, dem Buchbinden nach zu gehen. Sie wohne zwar eigentlich dort, habe jedoch schon immer einen engen Bezug zu Wennigsen gehabt, sagt sie. „Ich bin in Rehburg-Loccum aufgewachsen, als Tochter des Forstmeisters. Und dort gibt es auch ein Kloster“, sagt Heiseke. Zwischen diesem und dem in Wennigsen habe es immer eine Verbindung gegeben.

Wie lange sie nun in dem kleinen Atelier arbeiten und im Spritzenhaus ausstellen werde, sei völlig unklar. „Wir sind auf jeden Fall sehr glücklich, das passt gut mit Frau Heiseke“, sagt Renate Hebach vom Vorstand des Vereins.

Jeden Dienstag ist Irmelin Heiseke nun im Spritzenhaus anzutreffen, von 10 bis 18 Uhr, mit einer Pause von 13 bis 15 Uhr. Dann geht sie mit ihre Hund Frigga spazieren. Informationen erhalten Interessierte vor Ort, unter Telefon (0511) 2330892 sowie nach einer E-Mail an irmelin@heiseke.de.

