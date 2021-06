Bredenbeck

Erst kürzlich sei ein Autofahrer mit 80 Stundenkilometern in sein parkendes Fahrzeug gekracht, berichtet Daniel Steinmüller. Der Anwohner der Wennigser Straße in Bredenbeck kämpft mit seinen Nachbarinnen und Nachbarn dafür, dass der Verkehr an der Ortsdurchfahrt ausgebremst wird. Denn auch wenn hier innerorts 50 gilt, beschleunigen laut Anwohnern viele Autofahrer bereits innerorts und fahren viel zu schnell an den Häusern vorbei – oder bremsen, wenn sie aus Richtung Wennigsen kommen, nicht rechtzeitig ab, sodass sie im Ort noch zu schnell unterwegs sind.

Die Aussichten auf einen Erfolg für die Anwohner sind gering, teilte Ortsbürgermeisterin Marianne Kügler jüngst bei einem Ortstermin mit. Kügler versicherte aber: Der Ortsrat wird weiter für eine Verkehrsberuhigung an der Wennigser Straße kämpfen.

Steinmüller wohnt seit Dezember 2019 an der Wennigser Straße, Nachbarin Kerstin Lorenz lebt bereits seit einem Jahrzehnt an der Ortsdurchfahrt. Beide sind sich einig: Die Situation ist inakzeptabel. „Als ist kürzlich meine Kinder abgeholt habe, fuhr ein Auto mit 90 Stundenkilometern an uns vorbei“, sagt Lorenz. Die Geschwindigkeit konnte sie dank einer Messtafel sehen, die gegenüber von ihrem Haus angebracht ist. Gerade weil viele Kinder an der Straße entlanggehen, machen sich die Anwohner sorgen. Doch auch für sie ist die Situation unübersichtlich, ausparken sei fast nur durch Hilfe einer zweiten Person, die Ausschau hält, möglich.

Erst kürzlich ist es an der Wennigser Straße zu einem Unfall gekommen. Quelle: privat

Anwohner bremsen Raser mit geparkten Autos aus

Um die Situation zu entschärfen, haben die Anwohner sich daher vor kurzem selbst etwas einfallen lassen: Sie haben Autos und Anhänger auf beiden Straßenseiten geparkt – immer etwas versetzt. So zwingen sie Autofahrer dazu, abzubremsen. Doch dafür habe es bereits einen Strafzettel vom Ordnungsamt gegeben, da der Anhänger zu lange am Straßenrand geparkt war, berichtet Steinmüller und ergänzt, dass er sich davon nicht entmutigen lassen wolle. Die parkenden Autos sollen weiterhin als Verkehrsberuhigung dienen, solange keine andere Lösung gefunden ist.

Doch ob und wann die kommt, ist unklar. Kügler und die weiteren Ortsratsmitglieder aus Bredenbeck stehen schon länger mit der Region Hannover in Kontakt, um etwas an der Situation an der Wennigser Straße zu ändern. Doch die Straße ist etwa auf Höhe des Ritterguts laut Polizei kein Unfallschwerpunkt, zudem sei es nicht mehr üblich, vor dem Ortseingang den Verkehr bereits auf 70 Stundenkilometer zu drosseln.

Anwohner geben nicht auf

Laut Regionssprecher Klaus Abelmann sei es grundsätzlich so, dass eine Geschwindigkeitsreduzierung außerorts nur in den seltensten Fällen infrage kommt. Die Voraussetzung für eine Temporeduzierung: Es muss eine Gefahr vorliegen. Gefährliche Stellen werden einmal jährlich von sogenannten Unfallkommission, bestehend aus Polizei, Straßenbaulastträger, und Verkehrsbehörde , begutachtet, und es wird entschieden, ob und welche Maßnahmen zu treffen sind, sagt Abelmann.

Eine Anzeigetafel zeigt an, wenn zu schnell gefahren wird. Quelle: Lisa Malecha

„Die Wennigser Straße ist in den letzten Jahren nicht in der Unfallkommission behandelt worden, nach Rücksprache mit der Polizei ist sie unauffällig“, sagt Abelmann. Abelmann weist auch darauf hin, dass etwa eine Verkehrsinsel eine bauliche Einrichtung ist und in der Zuständigkeit des Baulastträgers der Landesstraße 390, also der niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, läge.

Dass die Straße kein Gefahrenpunkt ist, sehen die Anwohner und auch der Ortsrat anders: Erst kürzlich hatte es auf der Straße einen Unfall gegeben, zudem sei vor einiger Zeit ein Hund totgefahren worden. Schäden an den geparkten Fahrzeugen gebe es immer wieder und sogar einen tödlichen Unfall habe es in den vergangenen Jahren geben, berichten sie und fordern, dass sich endlich etwas für ihre Sicherheit und die Sicherheit aller Bredenbecker ändert.

Von Lisa Malecha