Bredenbecker Grundschüler fordern für Schulgebäude Solarstrom und LED-Leuchten

Bredenbeck

Mehr Umweltschutz im Schulalltag fordern die Jungen und Mädchen der Grundschule Bredenbeck: Sie schlagen vor, dass bei der für dieses Jahr geplanten Grundsanierung der Einrichtung auch eine Solarstromanlage auf dem Dach sowie energiesparende LED-Leuchten in der Turnhalle eingebaut werden. Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, unterschrieben 134 Grundschüler eine Liste, die das Klimateam der Grundschule jetzt an Wennigsens Bürgermeister Christoph Meineke übergab.

Umrüstung spart jährlich rund 3000 Euro Stromkosten

„Eine Umrüstung in der Turnhalle mit LED-Leuchten würde nur rund 3000 Euro kosten. Das ist genau der Betrag, der damit pro Jahr an Strom eingespart würde“, sagte der Viertklässler Wanja bei der Übergabe der Unterschriftenliste an den Bürgermeister. Dass sich der Viertklässler so sicher war, hatte er auch dem Schulhausmeister Michael Hettig zu verdanken. „Das haben wir mit ihm ausgerechnet“, sagte Wanja zu Meineke.

Wanja und Hettig gehören zu dem Klimateam der Grundschule, das Jahr für Jahr neu gewählt wird, um sich für mehr Umweltschutz im Schulalltag einzusetzen. Die gewählten Vertreter hatten in der vergangenen Woche auf dem Schulhof und in der Aula für ihre Idee geworben und Unterschriften eingesammelt. Unter den 134 Unterzeichnern seien auch einige Eltern und der Schulelternrat, betonten die Grundschüler.

Anschreiben erläutert die Forderungen

Mit der Unterschriftenliste übergaben die Kinder auch ein Anschreiben, in dem die Notwendigkeit und der Sinn der beiden geforderten Maßnahmen genau erläutert werden. Demnach soll der Schulträger mit der Solarstromanlage auf einem Dach des grundsanierten Schulgebäudes einen wichtigen Beitrag für die Energiewende und den Klimaschutz in Bredenbeck leisten. „Bitte unterstützen Sie bei der Bauplanung und -finanzierung unseren Wunsch der nachhaltigen Energiegewinnung“, heißt es in dem Schreiben an den Bürgermeister.

Für ihre Forderung, die Beleuchtung in der Turnhalle auf LED-Technik umzurüsten, haben sich die Kinder aus dem Klimateam sogar mit dem Zeitplan für die Sanierung auseinandergesetzt. „Da die Turnhalle sicher in den nächsten fünf Jahren nicht saniert wird, lohnt sich eine Umrüstung auf jeden Fall“, betont das Klimateam im Schreiben an Meineke. Die Kinder wollten sogar ihre jüngste Umweltprämie in den Umbau investieren, sagte Schulleiterin Tatjana Seidensticker beim Besuch des Bürgermeisters.

Klimateam gehört zum Projekt EnerGenies

Auf Klimaschutz wird in der Grundschule Bredenbeck besonders großer Wert gelegt. Unter dem Titel EnerGenies werden dort mit Unterstützung der Klimaschutzagentur Region Hannover schon seit mehreren Jahren Jungen und Mädchen an umweltschützende Maßnahmen herangeführt – wie dies auch in der KGS der Fall ist. „Das Klimateam der Schule gehört auch zum Projekt“, sagte Seidensticker. Durch diese Initiative seien in den vergangenen Jahren auch schon Maßnahmen wie umweltbewusste Mülltrennung, energiesparendes Stoßlüften und ein Freiluftklassenzimmer in der Grundschule eingeführt worden.

Der Bürgermeister versprach, eine mögliche Umsetzung der Forderungen bei den weiteren Planungen für die Sanierung der Schule zu prüfen und möglichst zu berücksichtigen. Die Sanierungsmaßnahmen seien bereits europaweit ausgeschrieben. „Im März wollen sich schon die Planungsbüros vorstellen“, sagte Meineke. Die notwendigen Umbauarbeiten für das Millionenprojekt sollen demnach möglichst noch in diesem Jahr beginnen. „Wir wollen dann auch regenerative Energien einplanen“, versprach der Bürgermeister den Kindern. Um eine mögliche Umrüstung auf LED-Lampen in der Turnhalle neben dem Schulgebäude prüfen zu lassen, will Meineke in Kürze die zuständigen Verwaltungskräfte nach Bredenbeck schicken.

