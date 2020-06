Bredenbeck bekommt eine Eisdiele

Bredenbeck

Christian Haletzki hatte schon lange einen Wunsch für Bredenbeck: eine Eisdiele. Ein Ort, an dem Jung und Alt sich treffen, eine Kleinigkeit essen, einen Kaffee trinken und klönen können. „Mir ging es darum, die Bredenbecker mehr zusammenzubringen“, erklärt der Immobilienmakler, der es sich zum Ziel gesetzt hat, langfristige Projekte im Ort zu vermitteln. Er möchte einen sozialen Treffpunkt schaffen, der die Gegend „mit Leben füllt“.

Den Raum an der Deisterstraße 5, der zum ehemaligen Supermarkt gehörte und beim Umbau zu Edeka abgetrennt wurde, habe er schon eine Weile im Auge gehabt. Nur der Fachmann fehlte. „Ich habe gesucht und gesucht“, berichtet er. Bis sich im November Francesco Lo Cacciato bei ihm meldete. Dann ging alles ziemlich schnell. Lo Cacciato habe sich den Raum angeschaut, sich in Bredenbeck umgesehen und beschlossen: „Ich mag es hier.“

Francesco Lo Cacciato bringt viel Erfahrung mit

Über die Umsetzung des Sizilianers macht sich Haletzki keine Sorgen. Denn Lo Cacciato verfügt über reichlich Erfahrung in der Branche. „Ich bin da damals so reingerutscht, weil es einfach Spaß gemacht hat“, berichtet er. Den ersten Laden habe er mit seiner Schwester geführt, dann habe er sich selbstständig gemacht und von 2004 bis 2016 ein Eiscafé an der Limmerstraße in Linden betrieben.

Im Anschluss habe er eine Weile pausiert. Doch nun sei er Feuer und Flamme, wieder durchzustarten. In der Vergangenheit habe er sein Eis selbst gemacht, berichtet Lo Cacciato. Das sei aus Platzgründen in Bredenbeck zunächst schwierig, weshalb er es von einem Lieferanten beziehen werde. „Das ist aber sehr gutes, natürliches, frisches Eis“, sagt er zufrieden.

Weiterhin wolle er Torten und Waffeln anbieten. „Ich werde nicht all zu viel haben, aber dafür soll alles sehr fein sein“, sagt er lächelnd. Denn für ihn sei es das Wichtigste, zufriedene Kunden zu haben, die gerne wiederkommen. „Es ist schön, wenn die Leute sich freuen.“

Eröffnung voraussichtlich am 15. Juli

Nachdem der Laden saniert wurde und neue Toiletten und Lampen bekommen hat, müssen noch die Deckenplatten eingesetzt werden. Dann könne sich Lo Cacciato an die Einrichtung machen. Wichtig sei ihm, drinnen und auf dem Platz vor dem Café Tische aufzustellen. „Das eignet sich gut dafür“, findet auch Haletzki.

Und für die neugierigen Bredenbecker heißt es nun: Geduld. Denn die Eröffnung ist erst für den 15. Juli vorgesehen. „Das können wir aber auf den Tag nicht festlegen“, bedauert Lo Cacciato. Auch ein Blick in die Eisdiele ist kaum möglich, da die Fenster abgeklebt sind. „Ich möchte die Menschen überraschen“, verrät der zukünftige Bredenbecker Eismann.

Von Janna Silinger