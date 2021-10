Bredenbeck

Für den guten Zweck hat die Kinderfeuerwehr Bredenbeck am Sonnabend eine Altpapier-Sammelaktion gestartet. Pro Tonne erhalten die Mädchen und Jungen von einem Verwerter Geld, das sie an den Verein Paulinchen und das Kinderhospiz Löwenherz in Syke spenden möchten. Zum Auftakt kam schon eine ordentliche Menge Altpapier zusammen. Weitere Termin sind geplant.

Mit Aushängen in Bredenbeck und über soziale Netzwerke hatte die Kinderfeuerwehr im Vorfeld zu der Aktion aufgerufen. Bürgerinnen und Bürger aus Bredenbeck und Steinkrug konnten ihr Altpapier am Feuerwehrhaus abgeben. „Wer dafür keine Zeit hatte oder wem dies zu umständlich war, der konnte im Vorfeld bei der Kinderfeuerwehr anrufen, dann wurde das Altpapier zu Hause abgeholt“, berichtet Zugführer Michael Hirt.

Nächster Sammeltermin im Februar 2022

Zeitschriften, Kataloge, lose Blätter – außer Kartonage wurde alles angenommen. Und jedes Kilo zählte. Wenn am Ende genügend Tonnen zusammenkommen, wird die gesamte gesammelte Summe für den guten Zweck gespendet. „Für das allererste Mal war es schon eine gelungene Aktion, wenn auch der zur Verfügung stehende Container nur zu einem Drittel gefüllt werden konnte. Aber die Kinder hatten alle ihren Spaß“, zieht Hirt nach dem Auftakt Bilanz. Der nächste Termin steht bereits fest: Am 12. Februar sind die jungen Helferinnen und Helfer wieder im Einsatz. Im Vorfeld wird die Kinderfeuerwehr erneut einen Aufruf starten.

Sollten es die Umstände der Corona-Pandemie zulassen, läuft zudem Anfang Januar wieder die Aktion „Knut“. Dann werden abgeschmückte Weihnachtsbäume gegen eine Spende eingesammelt und geschreddert. Auch das so eingenommene Geld möchte die Kinderfeuerwehr an den Paulinchen-Verein und das Kinderhospiz spenden. Paulinchen ist eine Initiative, die sich für brandverletzte Kinder und Jugendliche einsetzt.

Neue Mitglieder willkommen

Die Bredenbecker Kinderfeuerwehr trifft sich immer freitags um 17 Uhr im Feuerwehrhaus, Wennigser Straße 23. Kinder zwischen sechs und zehn Jahren, die Lust haben mitzumachen, sind jederzeit willkommen. Infos gibt es auf der Homepage unter www.feuerwehr-bredenbeck.de.

Von André Pichiri