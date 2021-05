Bredenbeck

Die Planung des Neubaugebiets Im Bergfelde geht in die nächste Runde: Die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit ist abgeschlossen und nun werden die Pläne abgestimmt, werden dann am Donnerstag, 27. Mai, im Bauausschuss um 18.30 Uhr präsentiert und gehen „hoffentlich Ende Juni oder Anfang August in die Auslegung“, teilte Andrea Gremmer von der Niedersächsischen Landgesellschaft (NLG) in Hannover kürzlich im Ortsrat Bredenbeck mit.

Unter anderem hatte es vonseiten der Öffentlichkeit unterschiedliche Wünsche gegeben, sagte Gremmer. Altanlieger hätten sich etwa größere Grundstücke gewünscht, andererseits seien aber auch kleinere Wohnformen – etwa Tiny Häuser oder andere alternative Wohnformen – im Neubaugebiet gefordert gewesen. „Wir haben also den Abstand zu den Häusern der Altanliegern vergrößert und ansonsten insgesamt viele kleinere Grundstücke im Baugebiet geschaffen“, erläuterte Gremmer.

Das ist das Baugebiet

In Wennigsen gibt es nur wenige Flächen für Baugebiete. Eine davon ist das Areal Im Bergfelde bei Bredenbeck. Nachdem es 2019 Kritik an den Plänen gab, wurde 2020 ein für alle akzeptabler Entwurf gefunden. Auf der etwa 6,7 Hektar großen Fläche des Baugebiets, das sich im Nordosten des Ortes in Richtung Holtensen erstreckt, sind unterschiedliche Wohnformen vorgesehen. Auf den etwa 58 Grundstücken sollen zwischen 101 und 136 neue Wohneinheiten geschaffen werden. Bewerber, die sich vorstellen können, „Im Bergfelde“ zu bauen, müssen sich bei der Niedersächsischen Landgesellschaft (NLG) unter bauplatzvermarktung-hannover@nlg.de in eine Liste eintragen.

Sozialer Wohnungsbau wird festgeschrieben

Zudem würde der Bereich zur Schule hin noch angepasst werden. Dort soll nun ein größerer Quartiersplatz geschaffen werden. Außerdem soll die Durchfahrt zur Schulstraße begrenzt werden. „Autos würden nur bis zum Quartiersplatz kommen, danach gibt es lediglich eine fußläufige Verbindung zur Grundschule“, sagte Gremmer.

Bredenbeck soll wachsen: Am Ortsrand entsteht das Neubaugebiet Im Bergfelde. Quelle: Jennifer Krebs

Auch den sozialen Wohnungsbau wolle die NLG festschreiben. „Es gibt Investoren, die sich vorstellen können, in Bredenbeck etwas zu entwickeln und zu realisieren“, erläuterte Gremmer. Allerdings müsse man schauen, ob das in der Praxis funktioniert, weshalb zunächst vier Jahre intensiv versucht werden solle, den sozialen Wohnungsbau zu realisieren. „Danach muss die Möglichkeit bestehen, die Grundstücke auch mit Einfamilienhäusern zu bebauen“, sagte Gremmer.

Erschließung soll 2022 beginnen

Bisher seien mehr als 400 Bewerbungen für Einfamilienhäuser eingegangen, etwa 15 bis 20 davon wollen „das volle Programm“ mit Gründächern, Häusern aus Vollholz oder ähnlichem. Die Vermarktung könne laut Gremmer vermutlich im ersten oder zweiten Quartal 2022 beginnen. „Bis dahin sind wir so aufgestellt, dass wir direkt mit der Erschließung beginnen können – sofern der Bebauungsplan bis dahin rechtskräftig ist“, sagte sie.

Da zudem häufig der Wunsch nach Energieeffizienz geäußert wurde, sieht die NLG nun vor, Solaranlagen auf den Dächern der Gebäude vorzuschreiben. „Eine Solaranlage ist auf jedem Gebäude möglich, da wir die Ausrichtung nachjustiert haben“, sagte Gremmer.

Von Lisa Malecha