Bredenbeck/Evestorf/Wennigser Mark

Jazz- und Rockfans sowie Freunde des Balkanbeats können sich auf einen musikalischen Leckerbissen freuen: Brazzo Brazzone & The World Brass Ensemble kommen am Freitag, 28. August, in die Wennigser Ortsteile Bredenbeck, Evestorf und Wennigser Mark – und spielen dort live und umsonst. Initiiert hat die Konzerte Henrik Heüveldop.

„Ich habe Spaß an Kultur und dachte: Hier muss wieder etwas passieren“, sagt Heüveldop von der Heüveldop Berater GmbH. Nachdem er in der Region einige Konzerte besucht hat, entstand die Idee, wieder Musik in die Ortsteile zu bringen – unter anderem inspiriert vom Bierexpress, mit dem Musiker Cyril Krüger und Marcel SzotTour durch die Region getourt sind.

Anzeige

Kurzerhand sprach er Daniel Zeinoun von der Band Brazzo Brazzone an. „Die Band wurde mir mehrfach empfohlen und ich finde, sie passt mit ihrer Gute-Laune-Musik perfekt nach Wennigsen“, sagt Heüveldop.

Weitere NP+ Artikel

„Veranstalter und Künstler lechzen nach Events“

Nachdem auch die Gemeindeverwaltung grünes Licht für die Aktion gegeben hatte, suchte Heüveldop nach geeigneten Standorten – und wurde bei der Kornbrennerei Warnecke in Bredenbeck, beim Dorfgemeinschaftshaus Evestorf und dem Corvinus-Zentrum in der Wennigser Mark fündig. „Alle haben sofort zugesagt, die Veranstalter wie auch die Künstler lechzen nach Events“, sagt Heüveldop und verspricht: „Auch in den anderen Ortsteilen soll noch etwas geboten werden.“

Brazzo Brazzone wollen bei gleich drei Konzerten in Wennigsen für ausgelassene Stimmung sorgen. Quelle: privat

Als Sponsoren konnte Heüveldop das Lufthansa City Center Reisebüro Cruising, die Volksbankfiliale Wennigsen, Radland in Gehrden, Edeka Ladage und die Avacon Netz GmbH gewinnen. „Wir wollen Flagge im Ort zeigen – und die Ortsteile unterstützen“, begründet Dennis Rosenburg, Leiter der Volksbankgeschäftsstelle in Wennigsen das Engagement.

Kulturelles Leben steht seit April still

Steffen Döring von Edeka Ladage freut sich, dass mit der Konzerttour wieder zuversichtliche Zeichen gesetzt werden im Ort. „Wir müssen den Menschen zeigen, dass es trotz Corona positiv weiter geht“, sagt er. Frank Glaubitz von der Avacon Netz GmbH lobt vor allem die Ehrenamtlichen, die solche Konzerte, wie die in den drei Ortsteilen ermöglichen. „Wir sind alle ausgeruht“, antwortete Holger Dorl, Ortsbürgermeister der Wennigser Mark ihm. „Wir freuen uns, wieder etwas zu machen.“

Johann Warnecke von der Kornbrennerei Warnecke, der sein Außengelände zur Verfügung stellt, sagt: „Wir mussten schon zwei Großveranstaltungen in diesem Jahr absagen und freuen uns jetzt riesig, dass bei uns wieder was los ist.“ Ehrenamtlich unterstützt werden die Konzerte auch vom Dorfgemeinschaftsverein Bredenbeck und von der Dorfgemeinschaft Evestorf.

Daniel Zeinoun, Gründer der Brassband Brazzo Brazzone, ist begeistert von dem Konzept: „Wir sind dankbar für Menschen wie Henrik Heüveldop, die solche Aktionen ermöglichen“, sagt er. Denn den Kulturschaffenden sei das Geschäft im April komplett weggebrochen. Dank innovativer Ideen konnten die Musiker von Brazzo Brazzone jedoch unter anderem mehr als 20 Hinterhofkonzerte geben. „Das funktioniert super: Wir kommen zu den Menschen, weil sie nicht zu uns kommen können“, sagt Zeinoun.

Das sind die Termine

Unter dem Motto „Eine Band, ein Abend, drei Orte, drei Konzerte, spielt die Band am Freitag, 28. August, live und Open Air ab 17.30 Uhr im Hof der Kornbrennerei Warnecke in Bredenbeck, ab 18.45 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Evestorf und zum Abschuss ab 20 Uhr vor dem Corvinius-Zentrum in der Wennigser Mark. Für Getränke wird gesorgt, in Evestorf wird zudem Bratwurst im Brötchen angeboten, und in der Wennigser Mark wird es auch eine Kleinigkeit zu essen geben. Der Eintritt ist kostenlos, über Spenden würden sich die Beteiligten aber freuen.

Das sind Brazzo Brazzone Die sechs Musiker von Brazzo Brazzone sind auf Weltmusikmission und wollen mit ihren Songs wie „MöpMöp Kötbulla“, „Brazzone“ oder „Funky Tonga Groove“ die Menschen vor der Bühne zum Tanzen und Feiern bringen. Außer witzig umarrangierten Coverversionen spielen sie zunehmend auch Eigenkompositionen. Ihre Musik changiert zwischen rasanten Polkarhythmen, Funk, Latin- oder Balkanbeats, und kommt mindestens genauso knallbunt daher wie das Outfit der Musiker. „Es wird garantiert phänomenal gut: heiß, tanzbar und sehr italienisch, capisci?“, versprechen die Musiker. Seit 2012 stehen Daniele (alias Daniel Zeinoun, Trompete und Gesang) Coco (alias Coco Guerra, Alt-/Barritonsaxophon) Cristophero (alias Christopher Spintge, Sopran-/Tenorsaxophon) San Sebastian (alias San Sebastian Schulte, Trombone) Giovani (alias Jan Urnau, Souzafon) und Leonardo di Rosso (alias Lennart Schmidt, Schlagzeug) gemeinsam auf der Bühne. Damals träumte einer der Musiker der Brazzones von seinem Urgroßvater namens Brazzo Brazzone. Der gab ihm den Auftrag, die Musik Palermos der Zwanzigerjahre in die Welt hinauszutragen. „Mit einem Sousaphon und fünf Mitgliedern seiner weitläufigen Familie stellte er sich dieser Aufgabe“, erzählen die Bandmitglieder. Ähnlich der Geschichte, die die Band von sich selbst erzählt, ist auch ihre Musik: Fröhlich, rasant, ein wenig schräg und höchst abwechslungsreich.

Von Lisa Malecha