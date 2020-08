Wennigsen

So bunt wie ihre Outfits, so abwechslungsreich sind auch ihre Auftritte an diesem Abend: im Innenhof der Kornbrennerei Warnecke in Bredenbeck, vor dem Dorfgemeinschaftshaus Evestorf (DGH) und schließlich auf einem Anhänger am Corvinus-Zentrum Wennigser Mark – sechs Musiker aus Hannover namens Brazzo Brazzone & The World Brass Ensemble haben am Freitag eine kleine Tournee durch Wennigsen hingelegt.

„Buonasera!“, begrüßt Daniel Zeinoun die Zuschauer in Bredenbeck von einem großen Anhänger aus, eine ähnliche Bühne gibt es auch später in der Wennigser Mark. Der Frontmann und Trompeter aus Hannover, der wie alle anderen Bandmitglieder einen italienischen Künstlernamen hat und auf der Bühne Daniele heißt, spricht gekonnt mit italienischem Akzent. Der Sound der Band ist geprägt von einem Stilmix aus Jazz, Rock, Funk, Latin und Balkanbeats. Aber auch italienische Schnulzen wie „Marina“ und „Azzuro“ gehören natürlich dazu. Los geht's aber mit dem Lied „Gonna fly now“ – die Titelmelodie der Rocky-Filme. Passt aber auch zum Auftakt der Italo-Konzertreihe in Wennigsen. Denn im Film hat der Titelheld den Boxer-Spitznamen „The Italian Stallion“, der italienische Hengst.

Gespräche und Fotos zwischen den Auftritten

Schon 30 Minuten Konzert reichen in diesen Tagen, um das in kultureller Hinsicht ausgehungerte Publikum zu Begeisterungsstürmen und Zugabe-Rufen zu bewegen. Ein Stück gibt es von Brazzo Brazzone noch oben drauf, dann packt die Band ihre Instrumente ein und trägt die schwerere Ausrüstung von der Bühne. Aber alles entspannt und mit italienischer Gelassenheit, trotz des eng gestrickten Zeitplans ist noch Zeit für ein Schwätzchen mit dem Publikum, von Foto-Wünschen ihrer Fans ganz zu schweigen. Einige von ihnen wird die Band später in Evestorf und der Wennigser Mark wieder im Publikum entdecken.

Der Transfer zum nächsten Auftritt nach Evestorf: einfach urig. Friedrich-Wilhelm Kolberg steuert den Trecker über Feldwege, im Planwagen dahinter bespricht die Band das nächste erneut auf 40 Minuten limitierte Konzert. Wichtig zu wissen: Sie spulen nie das gleiche Programm ab, an allen Orten gibt es andere Lieder. Die Organisation dieser Konzerte lag bei der Heüveldop Berater GmbH, die die Veranstaltungen mithilfe von einigen Sponsoren auf die Beine stellte. „Das ist quasi ein Testlauf. Man sieht, dass es wunderbar funktioniert. Im nächsten Jahr legen wir mit solchen Veranstaltungen dann richtig los“, sagt Geschäftsführer Henrik Heüveldop und klingt so begeistert wie das Publikum.

Auf dem Gelände des Dorfgemeinschaftshaus gibt es keine Lautsprecheranlage. Problema? No! Daniele singt einfach durch ein Megafon, das hat er sowieso dabei und benötigt es auch später in der Wennigser Mark. Zusatzausrüstung hat auch Thomas Luck, der hier natürlich Thomaso heißt, in seinem Koffer. An seiner Wickeltuba hat er Lichter installiert – das leuchtet und sorgt für mediterranes Flair in Evestorf.

Brotzeit vor der Weiterfahrt

Nach der Zugabe erfolgt das übliche Prozedere: Instrumente abbauen und verpacken, diesmal nicht auf dem Planwagen, sondern in den Autos von Hendrik Heüveldop und seiner Frau. Im Kofferraum befindet sich auch Verpflegung, die Brazzos lassen sich Brötchen und Wasser schmecken, während Thomaso vor der Weiterfahrt noch kurz die Toilette im Dorfgemeinschaftshaus aufsucht. Wieder gibt es Gespräche mit Zuschauern, Daniele winkt einer Gruppe von Frauen zu, die sich grölen d auf den Weg in die Wennigser Mark machen. „So soll es ja auch sein. Wir wollten diesen Abend ganz locker und ungezwungen aufziehen“, sagt er und beißt in sein Brötchen.

Mit den Autos der Heüveldops in der Wennigser Mark angekommen, folgen danach die bekannten Handgriffe: Instrumente und Technik startklar machen, rauf auf den Anhänger – und mit italienischem Akzent das Publikum verzücken. Gegen 20.45 Uhr ist hier schließlich finito. Hinter Brazzo Brazonne liegen mehr als drei Stunden nach dem Start in Bredenbeck. Und eigentlich sogar noch mehr Aufwand: Denn am Nachmittag haben die Musiker bereits ihre Privatautos am Corvinus-Zentrum geparkt, um nach mehreren Transfers mit Heüveldop Auto oder Kolbergs Trecker jetzt in die eigenen Fahrzeuge zu steigen und nach Hause zu fahren. „Das hat Spaß gemacht“, sagt Zeinoun, der Jazz-Trompeter hat die Band 2012 gegründet. Der Vorteil für die Band: Das Konzert-Hopping macht ihnen nichts aus. „Wir habe das vor Corona schon öfter mal gemacht, dass wir nicht durchgehend an einem Ort spielen, sondern an einem Abend mehrere kleine Konzerte geben.“

Von Stephan Hartung