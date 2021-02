Wennigsen

Der „Blickpunkt“ von Marien-Petri hat die beste Gemeindebrief-Titelseite in der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers. Für ihre Corona-Ausgabe erhielt die Gemeindebrief-Redaktion der Wennigser Kirche einen mit 500 Euro dotierten Sonderpreis. Ausgewählt wurde sie aus 130 Einsendungen.

Die ausgezeichnete Titelseite. Quelle: privat

Die drei Macherinnen und Macher des „Blickpunkts“, Ricarda Fenske, Christine Wartenberg und Carsten Wedemeyer, und auch der Kirchenvorstand freuen sich über die Auszeichnung. Auch deshalb, weil sie zum ersten Mal am Wettbewerb der Landeskirche teilgenommen und gleich einen Preis gewonnen haben.

In der Begründung der Jury heißt es unter anderem: „Namen sind Nachrichten. Gesichter erzählen Geschichten. Lokales macht neugierig. Menschen erkennen sich wieder: All das vereint die Titelseite der Kirchengemeinde Marien-Petri in Wennigsen.“ Wie fühlt man sich während der Corona-Zeit im Lockdown-Modus? Das war die Umfrage der Gemeindebrief-Redaktion in Wennigsen. Das Ergebnis: 21 Menschen erzählen in der Juni-September-Ausgabe von ihren Erfahrungen. Sie berichten von „Isolation“, aber auch von „Entschleunigung, die Sonne genießen“.

Lesen Sie auch: Inzidenzwert liegt in Wennigsen bei 7

Dem Redaktionsteam ist es wichtig, das Engagement aller Menschen aus der Kirchengemeinde, die sich an der Herausgabe und Verteilung des „Blickpunkts“ beteiligen, hervorzuheben. Der Gemeindebrief erscheint viermal im Jahr in einer Auflage von 4800 Stück. Er wird an alle Wennigser Haushalte verteilt.

Von Jennifer Krebs