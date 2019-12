Degersen

Es ist mittlerweile schon Tradition:Die Band Bitter Sweet Alley spielt am Sonnabend, 7. Dezember, um 21 Uhr ihr Nikolausrock-Konzert in der Tenne in Degersen. Einlass ist ab 19 Uhr.

Bitter Sweet Alley spielt seit über 30 Jahren „Rock vom Feinsten“ und jedes Jahrzehnt auf der Bühne wurde geprägt durch die unterschiedlichsten Einflüsse der jeweiligen Bandmitglieder, wobei aber die musikalische Grundausrichtung immer bestehen blieb. Mal schön, mal schmutzig, eben Rock ‘n’ Roll und immer gute Stimmung.

Bitter Sweet Alley, das sind Torsten Loer (Bass und Gesang), Uwe Gottwald (Schlagzeug), Carsten Gottwald (Gitarre und Gesang), Schorse Bommert (Keyboard und Gesang) und auch wieder Jörg These (Gesang), der Mitte des Jahres pausieren musste. Neu dabei ist Kim Jansen (Gesang), die mit ihrer Rockstimme überzeugend dem ein oder anderen Rockklassiker neue Ausstrahlung verleiht.

Macula spielt als Vorband

Alle Musiker können mit musikalischer Erfahrung und individuellem Stil aufwarten und stehen somit für den einzigartigen „Bitter-Sweet-Alley-Sound“. Bei ihren Konzerten spielen sie Stücke von Thin Lizzy, Deep Purple, Led Zeppelin, Queen, Status Quo, U2, Mr.Big oder AC/DC zum Besten gegeben und mit Spielfreude und tragen diese auch immer mit einer Portion Humor vor.

Als Support und Specialguest ist das Akustikgitarren- und Gesangsduo Macula mit am Start. Der Eintritt beim Nikolausrock ist frei, aber es wird um Spenden gebeten.

Von Lisa Malecha