Anwohner der Wennigser Mark klagen: Birken bereiten gesundheitliche Probleme

Wennigser Mark

Seit fast zwei Jahrzehnten leben Frank und Jutta Wolter am Bierweg in der Wennigser Mark. Die großen Birken, die am Straßenrand stehen, sind zum Markenzeichen der Straße geworden. Doch eben sie sind es auch, die dem Ehepaar das Leben erschweren – wie vielen anderen Anwohnern auch. Denn fast das halbe Jahr über haben sie mit dem „Birkendreck“ zu kämpfen, wie sie es nennen.

Besonders schlimm ist das für Jutta Wolter, die eine Allergie entwickelt hat. „Meine Augen jucken, die Nase läuft, ich habe Allergikerasthma“, zählt sie die Symptome auf, mit denen sie jedes Jahr zu kämpfen hat – und zwar nicht nur, wenn sie sich im Garten aufhält. „Die Blätter und Pollen landen im Haus, alles hier drin ist voll“, sagt ihr Ehemann. Jeden Tag müsse das Ehepaar die Wohnung saugen.

Die kleinen Blätter und die Pollen setzen sich überall fest. Quelle: privat

Anwohner wünschen sich andere Baumarten

Schon vor etlichen Jahren haben die Wolters die Politiker auf das Problem aufmerksam gemacht, sich gewünscht, dass dort andere Bäume gepflanzt werden. „Es gibt durchaus Birkenarten, die nicht so einen Dreck verursachen“, sagen sie. Doch bisher wurden ihre Versuche, die Birken beseitigen zu lassen, abgewehrt. „Der ehemalige Ortsbürgermeister hat uns gesagt, dass der Ort nicht um uns herum gebaut wurde, auch im jetzigen Ortsrat stieß unser Anliegen auf Ablehnung“, sagt Frank Wolter.

Das Ehepaar kritisiert, dass diejenigen, die die großen Birken verteidigen, nicht von dem Schmutz und den Pollen betroffen sind. „Es sieht schön aus, wenn man hier nur entlangläuft, aber die, die sich über die Birken freuen, leben eben auch nicht hier“, sagt Frank Wolter und seine Frau ergänzt: „Viele Anwohner sind genervt von dem Dreck.“

Kranke Bäume durch pflegeleichtere Art ersetzen

Früher, in den Neunzigerjahren, sei es bei Weitem nicht so schlimm gewesen, sagt Frank Wolter. Damals seien die Bäume einfach noch kleiner gewesen, man habe die herumfliegenden Blätter und Pollen nur knapp zwei Monate aushalten müssen. Doch die Bäume seien inzwischen viel größer geworden, die kleinen Blätter und Pollen setzten sich im Rasen fest. „Selbst wenn die Bäume längst kahl sind, reicht ein Windstoß und alles kommt vom Rasen hoch“, sagt Frank Wolter, der mit seiner Frau 1992 in den Bierweg gezogen ist.

Auch eine andere Anwohnerin ist Allergikerin, auch sie wünscht sich, dass die Birken nach und nach verschwinden. „Sie sollen nicht gefällt werden, aber wenn eine abgängig ist, dann könnte man sie durch andere Bäume ersetzen“, sagt die Frau, die ihren Namen nicht nennen möchte. Sie kritisiert zudem, dass die Bäume bei Stürmen immer wieder große Äste verlieren. „Es gibt einfach sinnvollere Bäume, die pflegeleichter sind und Allergikern nicht so große Probleme machen“, sagt die Frau.

Fällen ist keine Lösung

Ortsbürgermeister Holger Dorl kennt die Sorgen einiger Anwohner, betont aber, dass nicht alle die Birken als Belastung empfinden. Laut Dorl hat der Großteil der Anwohner kein Problem mit den Bäumen. Nun alle Birken zu fällen, sei daher keine Lösung, sagt er. Zumal sie auch das Gesamtbild der Straße prägen und zum Ortsbild gehören. Allerdings sei es durchaus denkbar, abgängige Bäume durch eine andere Birkenart oder Baumart zu ersetzen. Das müsse der Ortsrat im Einzelfall entscheiden. Ausschließen wolle er diese Möglichkeit aber nicht.

Von Lisa Malecha