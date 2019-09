Wennigsen

Der Kulturkreis Kloster Wennigsen startet in seine neue Saison: Am Freitag, 20. September, spielen die Musiker von German Hornsound in Wennigsen. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr im Klostersaal.

Das Hornquartett, das sich 2009 aus vier ehemaligen Studenten, Christoph Ess, Sebastian Schorr, Stephan Scho...