Wennigsen

Tom Kha Gai Suppe, Königsberger Klopse, frühlingshafte Eblypfanne oder panierter Seelachs an Kartoffel-Gurkensalat – das ist nur eine kleine Auswahl der Speisen, die in dieser und in der kommenden Woche bei Triskele auf dem Plan stehen.

Denn seit November hat die Werkstatt für behinderte Mensche mit Martin Bischoff einen eigenen Küchenchef, der die betreuten Mitarbeiter täglich mit frischem Essen versorgt. Seit diesem Monat wird auch Essen to go für Menschen angeboten, die nicht in der Behindertenwerkstatt beschäftigt sind.

Lesen Sie auch Triskele: Wennigsen hat eine Werkstatt für Behinderte

Gekocht wird mit saisonalen und regionalen Produkten

Der 38-jährige Küchenchef aus Bredenbeck ist seit dem 15. November bei Triskele beschäftigt, zuvor hat er an der Freien Waldorfschule Hannover Maschsee gearbeitet. Dort hat er die Großküche, die 500 Essen am Tag gekocht hat, geleitet.

Über seine Ehefrau, die ebenfalls in einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung arbeitet, lernte er Uwe Dietrich, Betriebsleiter der Triskele kennen, der ihm schließlich den Job in Wennigsen angeboten hat. Bischoff nahm an – auch, weil ihm das Zwischenmenschliche im Beruf wichtig ist und er bei Triskele seine Erfahrungen aus dem Bereich soziale Arbeit einbringen kann.

Einrichtung bittet um Spenden für die Küche Die Einrichtung braucht neue, professionelle Küchengeräte, um den Küchenbetrieb auszubauen. Unter anderem wünscht sich das Team um Martin Bischoff einen neuen Ofen. Doch auch weitere Groß- und Kleingeräte werden benötigt. „Insgesamt müssen wir rund 20.000 Euro in die neuen Geräte investieren“, sagt Uwe Dietrich und betont, dass natürlich auch Sachspenden angenommen werden. Wer Triskele aushelfen möchte, der kann sich per Mail an kueche@triskele-wennigsen.de informieren, was das Küchenteam alles benötigt. „Wir sind ein gemeinnütziger Verein und stellen natürlich auch steuerwirksame Spendenquittungen aus“, sagt Dietrich.

Bischoff und sein aus drei betreuten Mitarbeitern bestehendes Küchenteam achten auf Saisonalität und Regionalität – und verwenden so oft es geht Produkte aus dem eigenen Garten von Triskele. Auch artgerechte Tierhaltung bei den Fleischproduzenten und der Verzicht auf Geschmacksverstärker, Hefekonzentraten und künstliche Farbstoffe ist Bischoff wichtig.

Auf dem Speiseplan stand in der vergangenen Woche auch zweierlei Pizza an Rucola-Salat. Quelle: Lisa Malecha

Anfangs kochte das Team nur für die Mitarbeiter von Triskele, dann hatte Bischoff die Idee des Außer-Haus-Verkaufs, der nun gestartet ist. Und in der Küche zu stehen macht den Mitarbeitern sichtlich Spaß. „Die Leute hier sind nett, das Team ist toll und Kochen macht mir Spaß“, berichtet etwa Rebecca Ihßen, der vor allem die Pizza in der vergangenen Woche gut geschmeckt hat. Seit Februar ist die 26-Jährige bei Triskele und macht zunächst ein Praktikum in der dortigen Küche. Für sie ist es ein erster Schritt in Richtung Traumjob: „Ich möchte später in einer Hotelküche arbeiten“, sagt Ihßen und ergänzt: „Kochen steckt irgendwie in mir, da kriege ich den Kopf bei frei.“

Hier können Sie das Essen bestellen

Jeweils montags bekommen Interessierte den Speiseplan für die kommende Woche zugeschickt und können dann bis Donnerstag angeben, an welchen Tagen sie Essen haben wollen. Die Speisen können dann am jeweiligen Tag von 12.45 bis 13.15 Uhr bei Triskele an der hinteren der beiden Eingangstüren abgeholt werden.

Um unnötigen Verpackungsmüll zu vermeiden, wird das Essen in Mehrweg-Behältern ausgegeben, auf die Triskele jeweils einen Pfand von 5 Euro erhebt. Bezahlt werden kann dann vor Ort und ausschließlich mit EC-Karte. Essensbestellungen sowie die Anmeldung für die Mail mit den Essenplänen sind per Mail an kueche@triskele-wennigsen.de möglich. Vegetarische Gerichte kosten jeweils 6 Euro, Fleischgerichte kosten 6,50 Euro und für Nachtisch werden 2,50 Euro verlangt.

Triskele sucht für August einen Koch-Azubi Martin Bischoff, neuer Küchenchef bei Triskele, sucht noch einen Auszubildenden ab August 2021. Uwe Dietrich, Betriebsleiter bei Triskele, betont, dass die Arbeit dort natürlich besondere Herausforderungen mit sich bringe. „Unser Kerngeschäft ist die Arbeit mit Menschen mit Handicap und Unterstützungsbedarf“, sagt er. Das müsse jedem Bewerber und jeder Bewerberin klar sein. „Und er oder sie sollte entsprechend sozial eingestellt sein“, sagt Dietrich. Wer also eine soziale Ader hat und den Beruf des Kochs erlernen möchte, der kann sich per Mail an kueche@triskele-wennigsen.de bewerben.

Derzeit kann die Küche zehn zusätzliche Essen anbieten – unter anderem auch, da Triskele zur Zeit nur zehn der Behälter hat. „Wir gucken jetzt erstmal, wie das Angebot angenommen wird“, sagt Bischoff, der sich schon vorstellen könnte, auch mehr Speisen rauszugeben. Doch dazu müsse zunächst auch die Küche erneuert werden. Zudem müsste auch die Azubi-Stelle besetzt werden, damit das Team mehr als 40 bis 45 Mahlzeiten pro Tag kochen kann.

Von Lisa Malecha