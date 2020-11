Degersen

An der Bönnigser Straße wird derzeit gearbeitet. Seit etwa zwei Wochen ist ein kurzer Abschnitt der Fahrbahn in Richtung Lemmie gesperrt, Autofahrer müssen auf die Gegenfahrbahn ausweichen. Regelmäßig staut sich deshalb an der Baustelle der Verkehr. Das hat der Wennigser Klaus Krajenski beobachtet. Er kritisiert. „Teilweise stehen die Autos bis in die Kreuzung zur Degerser Straße hinein“, sagt er. Krajenski beklagt, dass Autofahrer, die aus Richtung der Wennigser Mark kommen, schlecht einsehen können, ob ihnen an der Baustelle ein Fahrzeug entgegen kommt. „Die Baustelle ist unübersichtlich und schlecht ausgeschildert“, sagt er.

Klaus Krajenski hatte sich über die Baustelle beschwert. Auch die Region als Aufsichtsbehörde bestätigt: Ideal ist die Situation direkt hinter der Kreuzung Bönnigser Straße/Degerser Straße nicht. Quelle: Klaus Krajenski

Deswegen hat sich Krajenski bereits an die Region Hannover als Aufsichtsbehörde gewandt. Diese hat die Baustelle nun geprüft. Die Situation an der Baustelle sei in der Tat schwierig, teilte Regionssprecherin Christina Kreuz mit. „Die Baustelle liegt kurz hinter einer Ampel, daher haben wir uns dafür entschieden, keine Baustellenampel aufzustellen“, sagt sie. Ein Schild „Achtung Baustelle“ weise aber rechtzeitig auf die Baustelle hin.

Die Straßenaufsichtsbehörde sei sich durchaus bewusst, dass die Situation kurz hinter der Kreuzung nicht optimal sei. Doch Autofahrer können sich freuen. Voraussichtlich bis Ende der Woche sollen die Arbeiten dort abgeschlossen sein.

Von Lisa Malecha