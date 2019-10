Bredenbeck

In der Auseinandersertzung um das Bredenbecker Baugebiet Im Bergfelde, das im Nordosten des Ortes hinüber zu Holtensen entstehen soll, hat die Niedersächsische Landgesellschaft (NLG) in der Ortsratssitzung am Montagabend einen geänderten Entwurf vorgestellt, in dem nun Anregungen der Einwohner eingearbeitet...