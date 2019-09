Bauernmarkt in Bredenbeck stimmt bei Spätsommerwetter auf den Herbst ein

Bredenbeck

Perfekter Sommerausklang und gelungener Auftakt für einen goldenen Herbst: Beim traditionellen Bauernmarkt auf dem Hof der Familie Warnecke in Bredenbeck haben sich die Besucher am Sonntag genau einen Tag vor dem kalendarischen Herbstbeginn nicht nur über optimales Wetter gefreut. Auch für die erneut große Auswahl auf dem Markt gab es vom Publikum einmal mehr überschwängliches Lob: „Es gibt wirklich jede Menge Angebote und sogar auch wieder ganz neue Aussteller“, meint Besucher Ralf Schickhaus stellvertretend für etliche Besucher.

Zur Galerie Der Bauernmarkt hat wieder weit mehr als 1000 Besucher auf den Hof der Familie Warnecke in Bredenbeck gelockt. Bei besten Spätsommerwetter bildeten sich dort immer wieder dichte Menschentrauben.

Er hatte sich bereits gegen Mittag einen Überblick verschafft: Von Kürbissen und Äpfeln über Rapsöl, Gewürze und Ziegenkäse bis hin zu Honig und Marmeladen gab es im Sortiment der 50 Aussteller herbstliche Angebote für jeden Geschmack. Kunsthandwerker boten Schmuck, Gartendekorationen, Holz-, Leder-, Keramik- Textil- und Filzarbeiten an. Auf der Speisekarte der Aussteller standen unter anderem Flammkuchen, Deftiges vom Grill sowie Eis und Kuchen.

Der Bauernmarkt hat wieder weit mehr als 1000 Besucher angelockt. Quelle: Ingo Rodriguez

Große Auswahl, idyllische Atmosphäre

Seit 25 Jahren schon kommen Gäste in Scharen aus der gesamten Region Hannover nach Bredenbeck, um beim beliebten Bauernmarkt der Familie Warnecke auf dem Hof der Kornbrennerei nach einem herbstlichen Schnäppchen zu suchen und dabei die idyllische Atmosphäre zu genießen. Auch jetzt zeichnete sich bereits gegen Mittag ein erneuter Besucheransturm ab. An den Ständen auf dem Hof und in der Scheune bildeten sich immer wieder dichte Menschentrauben und Besucherschlangen. Auf den Bänken und an den Tischen waren kaum noch freie Plätze zu finden.

Auch am Stand der Kornbrennerei ist der Andrang groß. Quelle: Ingo Rodriguez

Großer Andrang herrschte auch wieder am Stand der Kornbrennerei. Marc Rohner aus Weetzen sicherte sich Nachschub für den Herbst. „Ich bin Dauergast beim Bauernmarkt“, sagte er nach seinem Einkauf am Tresen. Dort konnten die Besucher Liköre und verschiedenen Kornsorten vor dem Erwerb auch probieren.

Salatsoßen, Honig und Mützen

Einen strategisch günstigen Platz hatte Arthur Weber erwischt. Er bot direkt hinter dem Hofeingang für eine Firma Salatsoßen an. Gaby Bodenstein aus Hannover-Wülferode genoss die Probehäppchen sichtlich. „Wenn ich von der Soße eine Flasche kaufe, hält die bestimmt nur eine Woche“, sagte sie. Ihren Ausflug nach Bredenbeck begründete sie mit Heimatverbundenheit. „Ich habe vor vielen Jahren selbst lange Zeit in Bredenbeck gewohnt. Der Bauernmarkt zieht mich immer wieder an“, sagte sie. Auch Jan Bauermeister aus Hannover-Wettbergen war ein Rückkehrer. „Ich komme ursprünglich aus Bredenbeck und verbinde den Bauernmarkt mit einem Besuch bei der Familie“, sagte er. Gemeinsam mit seiner Frau habe er heute schon Honig und für den Sohn eine Mütze gekauft. Ebenfalls eine Mütze für die Kinder hatte Melanie Weldi aus Arnum erworben. Für sie war der Besuch eine Premiere. „Ich bin zum ersten Mal beim Bauernmarkt, aber ich bin echt begeistert“, sagte sie.

In der Scheune gehören auch herbstliche Mützen zum Angebot der Aussteller. Quelle: Ingo Rodriguez

In der Scheune freuten sich die Helfer der Elterninitiative Schülerladen Bredenbeck über lange Schlangen am Kuchenbüfett. Die Elterninitiative unterstützt mit den Einnahmen die Betreuung von Grundschülern. „Wir haben 100 selbst gebackene und gespendete Kuchen und Torten mitgebracht“, sagte der Vorsitzende Christoph Artigen. Mittagszeit und Kuchen? Das schließe sich nicht aus, sagte er und verwies auf den großen Andrang.

Langweilig wurde auch den jungen Marktgästen nicht: Die Schützengesellschaft Bredenbeck bot für den Nachwuchs Schießübungen mit einem Lichtpunktgewehr an. Im kleinen Garten neben dem Hof gehörte auch eine Bastelaktion zum Programm.

Von Ingo Rodriguez