Wennigsen

Anfang Februar hat der Wintereinbruch auch Wennigsen erwischt. Die Folge war eine verlängerte Winterpause für die Bauarbeiten auf der Hauptstraße. Mit steigenden Temperaturen hat die ausführende Firma aus Leipzig jedoch am 22. Februar ihre Arbeit wieder aufgenommen, als der Frost endgültig Vergangenheit und die Außenluft entsprechend mild war. „Aufgrund des witterungsbedingten Arbeitsausfalls von Ende Januar bis Mitte Februar verschieben sich im Bauzeitenplan die Arbeiten rund vier Wochen nach hinten“, sagt Klaus Rühl aus dem Team Bautechnik der Gemeinde Wennigsen.

Die Hauptstraße ist in einem schlechten Zustand. Quelle: Stephan Hartung

Bis zum Sommer 2022 soll trotzdem alles fertig sein. „Die Baufirma hat diesen vorgegebenen Zeitrahmen“, sagt Horst Lahmsen, der von der Gemeinde Wennigsen als sogenannter Baustellenkümmerer eingesetzt worden ist. Aktuell befindet sich das Vorhaben im dritten von neun Bauabschnitten. Doch bezüglich dieser Einteilung bittet Lahmsen darum, nicht alles ganz so starr zu betrachten. „Es ist ein fließender Übergang, das war bei den ersten beiden Abschnitten auch schon so. Derzeit sind wir mit dem vierten Abschnitt auch schon dabei und kratzen diesen an.“

Die Kreuzung beim Heitmüller-Kaufhaus kann wieder befahren werden, wenn auch nur als Linksabbieger in Richtung Bredenbeck. Quelle: Stephan Hartung

Schwerpunkt liegt derzeit vor der Volksbank

Momentan ist der zentrale Punkt der Baustelle die Kreuzung vor der Volksbank, wo die Hagemannstraße in die Hauptstraße mündet. Dort konzentrierten sich die Arbeiten in den vergangenen Tagen auf einen Schacht der Telekom. Unter der Straße befinden sich Leitungen. Der Eingang zum Schacht musste jedoch verlegt werden – weil die neue Hauptstraße breiter wird und sich der Schachteingang sonst mitten auf der Straße befunden hätte.

In diesem Schacht befinden sich Leitungen der Telekom. Der Einstieg musste versetzt werden, weil die Straße breiter sein wird als zuvor. Quelle: Stephan Hartung

Der Bereich rund um die Volksbank ist der dritte Bauabschnitt, der sich von der Gaststätte Pinkenburg bis hinter die Hagemann-Kreuzung erstreckt. Hier werden die neuen Trinkwasserleitungen vom Gehweg- in den Fahrbahnbereich verlegt und die Hausanschlüsse angepasst. „Zeitgleich wird im Kreuzungsbereich der Übergang vom alten, noch in Betrieb befindlichen Regenwasserkanal zum neu gebauten Regenwasserkanal sichergestellt“, erklärt Rühl. Das „Ankratzen“ des vierten Abschnitts, wie es Lahmsen beschreibt, hat laut Rühl einen Grund: „Das war nötig, um Arbeiten an Versorgungsleitungen aus dem direkten Kreuzungsbereich hinauszuziehen und umfangreichere Umbaumaßnahmen im Bereich vor der Volksbank miteinbeziehen zu können.“

Supermarktzufahrt ist neuralgischer Punkt

Asphaltarbeiten werden in einem Stück erledigt, sobald die Hagemann-Kreuzung mit Bord und Rinne versehen ist. „Ich gehe davon aus, dass die Asphaltarbeiten im zweiten und dritten Bauabschnitt etwa Mitte oder Ende April erledigt werden“, sagt Rühl. Er strebt an, dass die Arbeiten bis zum Jahresende den Wennigser Mühlbach erreichen.

Die Einmündung der Hagemannstraße in die Hauptstraße ist ein großes Baufeld. Quelle: Stephan Hartung

Der vierte Bauabschnitt endet in Höhe des Edeka-Supermarkts Ladage. „Wenn keine weiteren witterungsbedingten Arbeitsausfälle eintreten oder andere Hindernisse auftauchen, erreichen wir die Zufahrt zu Ladage Ende April oder Anfang Mai“, sagt Rühl. Die Zufahrtsregelung zum Edeka-Parkplatz stelle im weiteren Baufortschritt das größte Problem dar, sagt Rühl. Deshalb sollten die Arbeiten in diesem Bereich so schnell wie möglich erledigt werden. Der Übergang zum fünften Bauabschnitt befindet sich direkt vor der Edeka-Zufahrt. Gearbeitet werde so, dass Edeka immer von einer Seite anfahrbar sei, betont Rühl. Er rechnet mit dem Start der Vorarbeiten am Zufahrtsbereich für Mitte Mai.

Probleme mit dem Internet wegen der Baustelle? Dass die Sanierung der Hauptstraße für Lärm und Verkehrsbehinderungen sorgt, ist bekannt. Eine Leserin hat sich nun in der Redaktion gemeldet und mitgeteilt, dass sie schon über einen längeren Zeitraum größere Probleme mit ihrem Zugang zum Internet habe und zudem der Empfang für ihren Fernseher gestört sei – alles exakt seit Beginn der Bauarbeiten. Auf Nachfrage teilt Horst Lahmsen, Baustellenkümmerer für die Hauptstraße, jedoch mit, dass er von solchen Einschränkungen bislang noch nichts gehört habe. „Was mal vorkommt ist, dass es einen Schaden an der Trinkwasserleitung gibt“, sagt Lahmsen. In solchen Fällen sei jedoch immer sehr schnell gehandelt und die Bevölkerung informiert worden. Inzwischen hat die Leserin Entwarnung gegeben: Wenigstens zurzeit funktioniert wieder alles einwandfrei.

Dass es Kritik aus der Bevölkerung gibt, vor allem von den Einzelhändlern an der Hauptstraße, ist Lahmsen bewusst. „Uns ist klar, dass es für die Geschäftsleute zusätzlich zur Corona-Zeit eine erhebliche Belastung bedeutet“, sagt der Kümmerer. Weniger Verständnis hat er aber für Beschwerden, warum denn die Bauarbeiter freitags nicht zu sehen seien. Der Grund: Die Bauarbeiter sind dann auch mal zu Hause. „In geraden Kalenderwochen fahren sie am Donnerstagabend zurück nach Leipzig. Das machen sie alle 14 Tage, das sollte man ihnen zugestehen“, erläutert Lahmsen. „Sonst arbeiten die Jungs jeden Tag von 7 bis 18 Uhr.“ Während der Arbeitsphasen sei das Bauarbeiterteam in Steinkrug untergebracht.

Von Stephan Hartung