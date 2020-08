In wenigen Wochen kann in Wennigsen geskatet werden: Der Startschuss für die neue Skateanlage am Bröhnweg hat begonnen – zur Freude des Jugendparlaments, das sich seit mehr als einem Jahrzehnt für das Projekt eingesetzt hat.

Es geht los: Am Donnerstag haben die Arbeiten an der neuen Skateanlage am Bröhnweg in Wennigsen begonnen. Quelle: privat