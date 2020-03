Bastler wollen Wasserräder trotz Corona aufbauen

Wennigsen

Die Bastlergemeinschaft der Wennigser Wasserräder trotzt der Corona-Krise: Die 18 ehrenamtlichen Helfer des gemeinnützigen Vereins wollen die beliebten Miniaturmodelle trotz der einschneidenden Einschränkungen auch in diesem Jahr möglichst pünktlich wieder aufbauen. Zwar wird das eigentlich für Mai geplante Fest zur Eröffnung der 63. Wasserrädersaison wegen der behördlichen Auflagen zur Verhinderung von Ansteckungen mit dem Coronavirus voraussichtlich in den August verschoben. „Einzelne Wanderer im Deister sollen sich aber trotzdem schon früher an den Modellen erfreuen“, sagt der stellvertretende Vorsitzende Thomas Bellok. Wegen der Ansteckungsgefahr wollen die Bastler möglichst viele Modelle bis Ende April in Einzelschichten reparieren und an die Feldbergquelle transportieren.

Bastler arbeiten einzeln in der Werkstatt

Um eine Corona-Infektion zu vermeiden, sind die ehrenamtlichen Betreuer der Wasserräder einzeln und nacheinander in ihrer Werkstatt an der Hirtenstraße tätig. In dieses Winterquartier werden die Miniaturwelten nach jeder Saison gebracht, damit die Bastler dort die Schäden reparieren, verklemmte Zahnräder erneuern und frische Farbe auftragen können. „Wir sprechen uns über Whatsapp ab, in welcher Reihenfolge wir dort einzeln arbeiten“, sagt Bellok. Bis zum geplanten Aufbautermin am 24. April würden unter diesen Bedingungen aber nicht alle Modelle fertig werden. „Für die rechtzeitige Instandsetzung müssten wir gleichzeitig in der Werkstatt an mehreren Exemplaren arbeiten“, sagt der Vereinsvize.

An der Feldberquelle im Deister ist im März noch Winterpause. Quelle: Ingo Rodriguez

Außerdem müssen die Bastler in diesem Jahr beim Aufbau vermutlich auch auf die Hilfe der Jugendlichen aus der Werkstattschule verzichten. Die Einrichtung für Jugendliche ohne Schulabschluss ist derzeit geschlossen. „Größere Modelle lassen sich aber unmöglich alleine aufbauen, deshalb müssen wir schauen, was wir alles bis Ende April in unserer Freizeit schaffen“, sagt Bellok. Immerhin haben es die Bastler Anfang März schon geschafft, den Bachlauf der Quelle gemeinsam von Laub zu befreien – bevor sich die Corona-Krise in der Region zuspitzte.

Die Ehrenamtlichen wollen aber weiter aufs Tempo drücken – einzeln oder gemeinsam mit dem nötigen Sicherheitsabstand. Die Wasserräder locken schließlich Jahr für Jahr bis zu 25.000 Besucher in den Deister und sind Wennigsens meist besuchte Touristenattraktion. Deshalb soll die bislang für den 9. Mai geplante Feier zur Saisoneröffnung im Fall einer notwendigen Absage im August nachgeholt werden. Der Start einer jeden Saison lockt seit 1957 regelmäßig Hunderte Ausflügler an.

Nach der Eröffnung begutachten regelmäßig Hunderte Besucher scharenweise die 22 wasserbetriebenen Miniaturmodelle am Bachlauf der Feldbergquelle. Quelle: Ingo Rodriguez

Neue Schutzhütte soll bei nächster Eröffnungsfeier fertig sein

Für die Wanderer und Spaziergänger wird zurzeit an der Anlage eine neue Schutzhütte errichtet. „Der Bauhof der Gemeinde hat Anfang März schon Fundamente für die Träger gegossen“, sagt Bellok. Im Januar 2018 war beim Orkan „Friederike“ eine riesige Fichte auf eine alte Schutzhütte gestürzt und hatte das Dach zerstört. Nun wird als Ersatz ein dreiseitig geschlossener Unterstand an einem etwa 20 Meter entfernten Standort gebaut. Für den bisherigen Platz gab es laut Bellok wegen mehrer Naturschutzvorgaben – etwa dichtem Wurzelwerk im Erdreich – keine neue Baugenehmigung.

Am Rand der Anlage entsteht eine offene Schutzhütte, die Besuchern bei der nächsten Eröffnungsfeier bereits als Unterstand dienen soll. Quelle: Ingo Rodriguez

Verein ist auf Spenden und Sponsoren angewiesen

Deshalb wurde diese Fläche inzwischen mit einem Holzgeländer eingezäunt und auch eine Treppe zu der Anhöhe errichtet. Dort spielt bei den Eröffnungsfeiern künftig auch die Feuerwehr Musik für die Besucher. Der neue Unterstand entsteht als Wetterschutz für Wanderer am Rand des darunter liegenden Festplatzes – für einen fünfstelligen Betrag und mit einer Förderung der Region Hannover. Der Hintergrund: Weil der Besuch der Wasserräder keinen Eintritt kostet, sind die Bastler auf Spenden und Sponsoren angewiesen, um die Modelle und die Anlage unterhalten zu können. Die Klosterkammer stellt dem Verein ihr Grundstück für die Nutzung kostenlos zur Verfügung.

