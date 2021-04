Wennigsen

Nahezu täglich schrauben, ölen, pinseln und bohren die Bastler in ihrer Vereinswerkstatt an der Hirtenstraße, um die insgesamt 21 Wasserräder-Modelle auf die Rückkehr in den Deister vorzubereiten. Trotz Corona-Krise soll die Saison 2021 in den nächsten Wochen beginnen – allerdings ohne große Eröffnungsfeier. Stattdessen bauen die Bastler nach und nach ihre Wasserräder an der Feldbergquelle auf.

Kontakt mit Krisenstab

Der Verein steht nach Angaben des Vorsitzenden Arthur Fechner im ständigen Kontakt mit dem Corona-Krisenstab der Gemeinde Wennigsen, um die Modalitäten für eine sichere Saisonvorbereitung abzustimmen. Derzeit sei geplant, Ende April zunächst mit dem Aufbau der kleinen Modelle zu beginnen. „Dazu reichen dann jeweils zwei Personen, die problemlos auf Abstand bleiben können. Für die größeren Modelle reichen wir demnächst ein Hygienekonzept bei der Gemeinde ein“, kündigt Fechner an.

Diese neue Frauenfigur, gefertigt im 3-D-Drucker nach einer Originalvorlage von Schnitzer Günther Korb, ergänzt in der neuen Saison das Ziehbrunnen-Modell von Arthur Fechner. Quelle: Frank Hermann

Für den gesamten Aufbau aller 21 Modelle in mehreren Etappen und unter Beachtung des Infektionsschutzes benötige die Bastlergemeinschaft voraussichtlich einige Wochen bis Ende Mai. Sicher ist: „Ein Fest zur Eröffnung mit mehreren hundert Besuchern wird es auch dieses Jahr nicht geben. Das wäre unter den jetzigen Umständen überhaupt nicht machbar“, betont der Vorsitzende.

Bis zum Saisonstart arbeitet auch Fechner fast täglich an seinen beiden Wasserräder-Modellen – dem Ziehbrunnen und der Deisterschmiede. Beide Modelle gehören bereits seit vielen Jahren zum Inventar des Vereins. Fechner hat deren Pflege und Betreuung übernommen, nachdem er der Bastlergemeinschaft beigetreten war.

Zuwachs für das Feuerwehr-Modell von Mike Blume: Der Feuerwehrmann auf dem Motorrad stammt ebenfalls aus dem 3-D-Drucker und ergänzt künftig den Löschtrupp am Teich der Feldbergquelle. Quelle: Frank Hermann

„Sie sind sehr reparaturanfällig. In Winterquartier gibt es immer viel zu tun, um die Modelle für die folgende Saison wieder fit zu machen“, erläutert der Bastlerchef. So hat Fechner zuletzt den Ziehbrunnen komplett auseinandergebaut und mit kleinen Bürsten gereinigt. Zudem erhält der Brunnen einen neuen Antrieb aus etwa 50 Einzelteilen sowie ein neues Wasserrad und neue Figuren aus dem 3-D-Drucker des Vereins. „Eine Woche brauche ich noch, um das Modell zu säubern und dann wieder zusammenzubauen“, sagt Arthur Fechner.

Neues für die Feuerwehr

Auch das Feuerwehr-Modell, das seinen Stammplatz an der Bergkuppe neben dem Feldbergteich hat, erhält ein neues Wasserrad aus dem 3-D-Drucker – mit einem Durchmesser von 60 und einer Breite von 25 Zentimetern. Der Druck dieses Rades hat laut Fechner rund 300 Stunden gedauert. Außerdem hat Bastler Mike Blume den Antrieb für die Figuren im Feuerwehrturm komplett umgestellt und erneuert, den Löschtrupp mit einem neuen Feuerwehrmann auf dem Motorrad ergänzt sowie ein brennendes Haus gebaut. „Damit die Feuerwehr auch etwas zum Löschen hat“, erläutert Arthur Fechner mit einem Augenzwinkern.

Auch das Modell mit der Zirkusmanege im Miniaturformat wartet auf die Rückkehr an die Feldbergquelle im Deister. Quelle: Frank Hermann

Mehr als 2000 Arbeitsstunden investieren die derzeit 17 aktiven Bastler jedes Jahr in die Vorbereitungen auf eine neue Wasserräder-Saison. Dazu gehört auch die Säuberung der Außenanlage im Deister. Im Vorfeld der Eröffnung müssen zum Beispiel große Mengen von Laub abgetragen und zur Reinigung das Wasser im Teich an der Quelle abgelassen werden.

Teichabfluss verstopft

„Für uns ist es dann sehr ärgerlich, wenn die Arbeiten von unbekannten Personen erschwert werden. So wurde auch in diesem Jahr wieder der Abfluss am Teich mutwillig verstopft“, sagt der Vorsitzende. Der Ärger darüber sei groß – aber die Freude über leuchtende Kinderaugen beim Anblick der Wasserräder größer.

Von Frank Hermann