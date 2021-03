Wennigsen

Das Steinhuder Meer als Vorbild für den Deister? Im einzigen Naturpark der Region Hannover spielen Umweltbildung und Umweltkommunikation eine wichtige Rolle. Außer zwei festen Infozentren bringen Park-Ranger den Besucherinnen und Besuchern die dortige Flora und Fauna auf Führungen nahe, übernehmen aber auch Ordnungsaufgaben. Jetzt sollen auch die Entwicklungspotenziale des Natur- und Naherholungsraumes Deister neu definiert werden.

Einrichtung eines Waldinformationszentrums

Gemeinsam mit dem Runden Tisch Deister will die Region konkrete Vorhaben umsetzen. Dazu könnten die Einrichtung eines Waldinformationszentrums, der Einsatz von Deister-Rangern, Programme zur natürlichen Walderneuerung sowie eine Steuerung des Mountainbiking gehören. Über die Vergabe einer Machbarkeitsstudie berät am Dienstag, 9. März, erstmals der Umweltausschuss der Region. Der Untersuchungsrahmen der Machbarkeitsstudie soll, so der Zeitplan, noch in diesem Jahr festgelegt werden. Die Ausschreibung würde dann 2022 erfolgen. Die Regionsverwaltung rechnet mit Kosten in Höhe von bis zu 150.000 Euro.

Bei guter Sicht ist der Deister sogar von Hannover aus zu sehen. 20 Kilometer lang und vier Kilometer breit ist der Höhenzug. Mitten im Calenberger Land schraubt er sich auf bis zu 405 Meter in die Höhe mit dem Annaturm auf dem Gipfel, der auf der Grenze der Stadt Springe zur Gemeinde Wennigsen liegt.

Unterschiedliche Interessen ausloten

Amirah Adam vom Wennigser Tourismus-Service gehört zum Runden Tisch Deister und begrüßt grundsätzlich jegliche Vorhaben, die Naherholung zu verbessern. „Jedoch gebe ich zu bedenken, dass der Deister kleinräumiger ist und nicht mit großen Naturparks wie Harz oder Schwarzwald zu vergleichen ist“, sagt sie.

Daher sei es umso wichtiger, zunächst die unterschiedlichen Interessen auszuloten und in erster Linie auch die Waldeigentümer mit in den Runden Tisch einzubinden. Umweltbildung, das Kennenlernen von Flora und Fauna und das Näherbringen von Naturkenntnis sind Maßnahmen, welche die Wennigser Tourismusexpertin unterstützt. Großes Augenmerk sollte dabei dann auf die Besucherlenkung im Wald gelegt werden, meint Adam – damit Tiere und Pflanzen in ihrem Lebensraum nicht gestört werden.

Übernachtungszahlen gestiegen

Es gibt zwar keine konkreten Zahlen, wie viele Ausflügler, Spaziergänger, Nordic-Walker und Wanderer pro Jahr in den Deister kommen. Messbar sind aber Übernachtungszahlen, und die sind gestiegen. 2009 haben 27.900 Touristen in Wennigsen in einem Hotel, einer Ferienunterkunft oder einer Jugendherberge übernachtet – 2018 waren es fast 34.000.

Im Deister rund um Wennigsen gibt es zahlreiche Routen, auf denen Aktive den Wald erkunden können. Quelle: pixabay

„Neben dem Steinhuder Meer ist der Deister der wichtigste und bekannteste Natur- und Erholungsraum in der Region Hannover und eine bedeutende touristische Destination“, so die Umweltdezernentin der Region, Christine Karasch. Aber Hannovers Hausgebirge stehe unter Druck durch die konkurrierenden Nutzungsinteressen, die besser abzustimmen seien. „Der Deister hat eine große Bedeutung für die Freizeit, für den Sport, für Erlebnisse unter freiem Himmel“, sagt Karasch. „Auf der anderen Seite stehen die berechtigten Interessen des Naturschutzes, der Forstwirtschaft und der Trinkwassergewinnung.“ Durch Corona hätten sich diese Nutzungskonflikte verschärft.

Problem Mountainbiking

Die Einrichtung von drei legalen Mountainbike-Strecken im Deister habe nicht dazu geführt, diesen Radsport auf wenige, geeignete Areale zu konzentrieren. Es gebe immer noch zahlreiche illegal genutzte Abfahrten. „Wir brauchen eine Zonierung mit Steuerungswirkung“, so die Umweltdezernentin. Sie berücksichtigt hierbei durchaus, dass das Ausüben dieser Sportart auch eine touristische Komponente hat, die für die anliegenden Städte und Gemeinden auch Entwicklungspotenzial biete. Karasch betont: „Mir geht es daher nicht um ein Entweder-Oder, sondern um eine bessere Abstimmung der konkurrierenden Nutzungen und das nachhaltige Ausrichten des Deisters als Natur- und Erholungsraum in der Region Hannover sowie seiner touristischen Potenziale.“

So soll das geplante Waldinfozentrum mit seinem Beratungs-, Bildungs- und Informationsangebot auch ein außerschulischer Lern- und Bildungsort und eine Anlaufstelle für Naher­holende sein. Angebunden werden könnten Projekte zur Entwicklung von klima­resistenten Waldflächen in Kooperation mit Privatwaldeigentümern. Damit soll die Machbarkeitsstudie auch an den von der Regionsversammlung beschlossenen Antrag „Klima in Not“ anknüpfen. Dort heißt es: „Der Wald als Klimaschutzfaktor soll eine stärkere Stellung bekommen. So soll ein Förderprogramm zum klimafreundlichen Aufforsten von Waldflächen eingerichtet werden. Begleitet werden sollen diese Maßnahmen durch waldökologische Beratungsangebote, die durch die Region Hannover zur Verfügung gestellt werden.“

Deister als Naturpark?

Langfristig soll geprüft werden, ob auch der Deister zu einem Naturpark entwickelt werden kann. „Wie die Erfahrung am Steinhuder Meer zeigt, kann dies eine starke Marke zur besseren touristischen Entwicklung sein, gleichzeitig aber auch den Kooperationsgedanken der Anlieger deutlich stärken“, so die Umweltdezernentin. Die Einstufung als Naturpark sei nicht mit Einschränkungen für die Forstwirtschaft verbunden.

